La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves el pleno para ratificar a los senadores autonómicos

Vox aspiraba a mantener en el cargo a Ángel Pelayo Gordillo, pero el bloqueo de la investidura ha llevado al PP a proponer a Laureano León

El PSOE desginará a Manuel Borrego, que dejará el acta de diputado regional tras entrar en la Cámara Alta

Vista del hemiciclo de la Asamblea durante la sesión constitutiva de la XII Legislatura, celebrada el 20 de enero de 2026.

Vista del hemiciclo de la Asamblea durante la sesión constitutiva de la XII Legislatura, celebrada el 20 de enero de 2026. / Javier Cintas

Rocío Entonado Arias

Mérida

La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves el primer pleno de la legislatura con dos únicos asuntos en el orden del día: la designación de los nuevos senadores autonómicos y la presentación del informe de la Diputación Permanente, el órgano que ha centralizado la actividad parlamentaria desde que a finales de octubre se disolvió la Cámara por la convocatoria anticipada de elecciones.

Según establece el Reglamento de la Asamblea, la ratificación de los senadores autonómicos debe producirse antes de que se cumpla un mes desde la sesión constitutiva del Parlamento, en este caso el próximo 20 de febrero. Lo habitual es que este trámite se aborde en el primer pleno ordinario de la legislatura, pero la falta de acuerdo para la investidura ha llevado al límite el calendario y ante la imposibilidad de reactivar la actividad ordinaria sin gobierno constituido, Mesa y Junta de Portavoces han optado por convocar una sesión exprés para cumplir los plazos legales.

La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, en su reunión con el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, dentro de la ronda de consultas para la designación de candidato a la investidura

La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, en su reunión con el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, dentro de la ronda de consultas para la designación de candidato a la investidura / JAVIER CINTAS/EUROPA PRESS

Bloqueo político

Mientras no se haya elegido presidenta de la Junta, la Cámara no puede iniciar su actividad legislativa ni constituir con normalidad las comisiones parlamentarias, lo que ha mantenido paralizada la vida política autonómica más allá de los trámites imprescindibles. Este pleno extraordinario se celebrará, por tanto, en un contexto de bloqueo político y marcado por la ausencia de avances en la negociación para la investidura de María Guardiola.

En cuanto a la designación de senadores, el PP ha propuesto a Laureano León y el PSOE ha elevado el nombre de Manuel Borrego. Vox aspiraba a mantener este puesto como parte de un eventual acuerdo de gobierno, como ya ocurrió en la pasada legislatura. Pero ante la falta de acuerdo los populares han optado por quedarse con una designación que consideran que les corresponde como fuerza más votada.

Laureano León

Laureano León / JORGE VALIENTE

Nuevo pulso PP-Vox

Este pulso por el senador autonómico se suma al ya escenificado en la constitución de la Mesa de la Asamblea, a la que ambas formaciones llegaron sin acuerdo, y refuerza la imagen de desencuentro entre PP y Vox a dos semanas de la investidura. Tanto la Presidencia de la Cámara como el puesto de senador figuraban entre los elementos a repartir en una hipotética negociación, pero la falta de entendimiento mantiene ambos frentes abiertos y complica la formación de un nuevo Ejecutivo.

El Reglamento recoge que para ser designado senador autonómico es necesario contar con acta de diputado en la Asamblea, aunque una vez adquirida la condición de senador ambas responsabilidades son compatibles. No obstante, esta compatibilidad suele estar condicionada por los códigos internos de los partidos y, en este caso, solo el PSOE ha anunciado que Borrego dejará su escaño autonómico tras tomar posesión como senador.

Proponen una red de Cercanías que vertebre Extremadura con enlaces a las comarcas

