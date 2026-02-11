Actividad parlamentaria
La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves el pleno para ratificar a los senadores autonómicos
Vox aspiraba a mantener en el cargo a Ángel Pelayo Gordillo, pero el bloqueo de la investidura ha llevado al PP a proponer a Laureano León
El PSOE desginará a Manuel Borrego, que dejará el acta de diputado regional tras entrar en la Cámara Alta
La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves el primer pleno de la legislatura con dos únicos asuntos en el orden del día: la designación de los nuevos senadores autonómicos y la presentación del informe de la Diputación Permanente, el órgano que ha centralizado la actividad parlamentaria desde que a finales de octubre se disolvió la Cámara por la convocatoria anticipada de elecciones.
Según establece el Reglamento de la Asamblea, la ratificación de los senadores autonómicos debe producirse antes de que se cumpla un mes desde la sesión constitutiva del Parlamento, en este caso el próximo 20 de febrero. Lo habitual es que este trámite se aborde en el primer pleno ordinario de la legislatura, pero la falta de acuerdo para la investidura ha llevado al límite el calendario y ante la imposibilidad de reactivar la actividad ordinaria sin gobierno constituido, Mesa y Junta de Portavoces han optado por convocar una sesión exprés para cumplir los plazos legales.
Bloqueo político
Mientras no se haya elegido presidenta de la Junta, la Cámara no puede iniciar su actividad legislativa ni constituir con normalidad las comisiones parlamentarias, lo que ha mantenido paralizada la vida política autonómica más allá de los trámites imprescindibles. Este pleno extraordinario se celebrará, por tanto, en un contexto de bloqueo político y marcado por la ausencia de avances en la negociación para la investidura de María Guardiola.
En cuanto a la designación de senadores, el PP ha propuesto a Laureano León y el PSOE ha elevado el nombre de Manuel Borrego. Vox aspiraba a mantener este puesto como parte de un eventual acuerdo de gobierno, como ya ocurrió en la pasada legislatura. Pero ante la falta de acuerdo los populares han optado por quedarse con una designación que consideran que les corresponde como fuerza más votada.
Nuevo pulso PP-Vox
Este pulso por el senador autonómico se suma al ya escenificado en la constitución de la Mesa de la Asamblea, a la que ambas formaciones llegaron sin acuerdo, y refuerza la imagen de desencuentro entre PP y Vox a dos semanas de la investidura. Tanto la Presidencia de la Cámara como el puesto de senador figuraban entre los elementos a repartir en una hipotética negociación, pero la falta de entendimiento mantiene ambos frentes abiertos y complica la formación de un nuevo Ejecutivo.
El Reglamento recoge que para ser designado senador autonómico es necesario contar con acta de diputado en la Asamblea, aunque una vez adquirida la condición de senador ambas responsabilidades son compatibles. No obstante, esta compatibilidad suele estar condicionada por los códigos internos de los partidos y, en este caso, solo el PSOE ha anunciado que Borrego dejará su escaño autonómico tras tomar posesión como senador.
