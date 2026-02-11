La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas

El paso de cuatro borrascas consecutivas por Extremadura (Joseph, Kristin, Leonardo y Marta) desde finales de enero ha provocado crecidas excepcionales en ríos y pantanos, inundaciones, desalojos en varios municipios de la región y la apertura simultánea de decenas de presas. Los efectos también han golpeado a sectores como la construcción, los comercios y la hostelería, con paralizaciones y pérdidas acumuladas durante varias semanas.

Desde el Bar Pampa, en Cáceres, lamentan que la cadena de temporales ha mantenido el establecimiento al 50 por ciento de su actividad. Uno de sus camareros, José Moya, cuenta que son muchos los días en los que no se ha podido montar la terraza: "Pongo una o dos mesas fuera, pero la gente no sale ni a fumar, estamos notando bastante las pérdidas".

José Moya, camarero del Bar Pampa en Cáceres / R.M

Moya detalla que el mal tiempo ha afectado a la afluencia desde finales de enero, a excepción del pasado domingo, cuando la salida del sol durante una parte de la jornada permitió remontar la actividad. "Fue bestial, era como si estuviéramos en verano, la gente salió emocionada, pero luego el sábado hizo un día malísimo, por ejemplo".

Las terrazas

José Luis Mosquera, vicepresidente de la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes (FEXBARES), explica que los clientes se han acostumbrado a sentarse en las terrazas también en invierno, con lo que el sector se ha resentido: "Empezamos en diciembre con 8 días de lluvia, en enero nos ha llovido más de 20 y ahora en febrero el panorama es el mismo o incluso peor".

MERIDA. JOSE LUIS MOSQUERA. FOTO ENTREVISTA / Javier Cintas

Aunque Mosquera no puede cuantificar aún el impacto, admite que, en su caso, el primer mes del año le ha dejado unas pérdidas de más de un 30% con resepecto a ejercicios anteriores. "Ya de por sí es un mes flojo, pero debido a la situación, muchos han decidido cerrar o reducir horarios, sobre todo en el caso de los bares con mucha terraza".

Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), César Martín asegura que "a partir de la tarde ya no hay movimiento" y calcula que la imposibilidad de montar las terrazas puede haber supuesto una reducción del 50% en la caja diaria de los bares.

El comercio, también afectado

Los negocios a pie de calle han sufrido con intensidad las consecuencias de estas lluvias históricas. Las restricciones de movilidad, los cortes en carreteras y la cancelación de festividades locales han afectado de manera directa al consumo y las existencias en los comercios de proximidad. Algunos de ellos, afectados incluso por inundaciones, además de desperfectos en cubiertas o en mobiliario.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (Fedacoex), Paqui Campos, recuerda que "en muchas poblaciones afectadas coincidía con Las Candelas, San Blas y otros eventos que generan consumo. Ese gasto que se esperaba a principios de febrero no se ha producido".

Campos ha incidido en que no existe una valoración económica cerrada porque "hacía muchos años que no se vivía algo así" pero, tras contactar con varias gerencias, ha puntualizado que "en situaciones de lluvias prolongadas o temporales intensos, los descensos en ventas han alcanzado cifras cercanas al 30 por ciento".

Retrasos logísticos y problemas de suministro

Otro de los factores que destacan desde Fedacoex son los retrasos, ya que "había productos ya vendidos o previstos para su comercialización que no han podido salir debido a problemas logísticos o demoras en el transporte de suministros".

Paqui Campos, presidenta de Fedacoex. / Cedida

Las complicaciones para desplazarse han derivado en un aumento del absentismo laboral, especialmente entre trabajadores que se mueven entre distintas localidades. "Esto ha hecho que algunos propietarios no hayan podido abrir todos los establecimientos todos los días", añade.

Los gastos adicionales derivados de limpiezas y reparaciones por daños en inmuebles se suman a las afecciones, sobre todo en el norte de la provincia de Cáceres, el área más afectada según Campos. "Se han registrado inundaciones en algunos locales, especialmente bajos comerciales o negocios próximos a cauces, así como desperfectos en cubiertas, mobiliario, rótulos y elementos exteriores por caídas de árboles".

Obras paralizadas por el temporal

El sector de la construcción tampoco ha escapado a la parálisis de la actividad. En las obras civiles, como las de carreteras o ferrocarriles, los trabajos han quedado suspendidos. En el ámbito de la edificación, "han tenido que detenerse aquellas que se encontraban en fase de cimentación, porque no se puede hormigonar ni intervenir en la obra, mientras que las que ya están bajo cubierta o en estructura sí han podido avanzar", indica Joaquín Sánchez, secretario general de la Federación de Empresarios de la Construcción de Cáceres (Fecons).

Las empresas señalan que, en el caso de las obras civiles, será necesario esperar a que el terreno se seque y drene correctamente para retomar la actividad. "Llevan cerca de un mes sin poder trabajar, lo que ha generado importantes retrasos en los calendarios de ejecución", subraya Sánchez.

Plazos en riesgo

Además, aunque los retrasos en obras públicas se encuadran dentro de causas de fuerza mayor, recuerda que muchas de estas actuaciones están vinculadas a fondos europeos y deben ejecutarse dentro de unos plazos concretos.

En el ámbito de la obra privada, "las empresas se ven obligadas a asumir costes fijos sin poder avanzar en la ejecución, como seguros, nóminas u otros gastos estructurales. En cuanto al impacto económico de estos parones, todavía no se puede concretar una cifra. Son importes elevados, pero afectan a numerosas empresas y a múltiples proyectos, por lo que en este momento resulta imposible cuantificarlos", concluye Sánchez.