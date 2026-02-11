¿Un ciclo de FP para celadores?

El malestar generado por las últimas oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) celebradas el 25 de enero con casi 5.500 aspirantes (de los más de 9.000 inscritos) y 170 plazas fijas en juego ha reabierto un debate que no es nuevo, pero que cobra fuerza: ¿hay que profesionalizar el sector de los celadores sanitarios y crear una formación reglada para ocupar estos puestos de trabajo?

Aunque esta es una demanda de una parte de los trabajadores desde hace años en toda España, Roberto Rico, delegado sindical de UGT Extremadura en el sector de Sanidad, señala que también hay otra parte de los trabajadores que no considera necesario establecer unos estudios reglados para ser celador. «Toda regulación suele llevar alguna barrera y por eso hay dos vertientes distintas en esta cuestión», señala. De todos modos, a su juicio, «parece incongruente que para acceder a una profesión en la que se movilizan pacientes y se trata con personas enfermas el acceso sea solo el graduado escolar, ahí hay que hacer algo», opina.

Otras reclamaciones en el aire son el reconocimiento como profesionales sanitarios (ahora son personal de gestión y servicios). Y a pesar de las distintas corrientes y opiniones entre los profesionales, ambas demandas están refrendadas mayoritariamente por una encuesta nacional realizada por CSIF para conocer las demandas de este colectivo. Los resultados revelan que la mayoría de los celadores desempeñan su labor en los hospitales, «lo que refuerza el papel clave que desempeñan en entornos de alta complejidad asistencial, como urgencias, UCI, quirófanos o áreas de hospitalización», dice el sindicato.

El 72% quiere un título

Pero también señala que una de las reivindicaciones más unánimes es la creación de una formación reglada para estos trabajadores: más del 72% de los encuestados a nivel nacional considera imprescindible la creación de un título de Formación Profesional de grado medio para celadores y otro 17,6% lo considera necesario aunque no de forma obligatoria. «Es una demanda que tenemos desde hace tiempo», defiende CSIF en Extremadura.

También más del 80% de los encuestados apoya el reconocimiento como personal sanitario. Y es que estos trabajadores son los encargados de realizar tareas de apoyo en hospitales y centros de salud. Para el paciente suelen ser la primera cara visible cuando accede a un centro sanitario y también la última, y para el resto de profesionales sanitarios son un apoyo fundamental, ya que están en todas las plantas de los hospitales, en todas las unidades de hospitalización, en los quirófanos, en las UCIs, en las Urgencias, en las salas de rayos... «Los celadores participan activamente en la atención directa al paciente, en la seguridad asistencia y en el funcionamiento ordinario de los centros sanitarios, por lo que no tiene sentido mantenerlos al margen del reconocimiento sanitario en el marco normativo», insisten desde CSIF. Para Rico, de UGT, también se trata de una reivindicación «justa», ya que esta profesión se rige por unas normas de principios de los años 70, por lo que defiende además una actualización de sus funciones.

En ese contexto, el sindicato CSIF también apoya tras su encuesta la creación de una «mapa de competencias» adaptado a las funciones reales que desarrollan los celadores en servicios concretos. Porque lo contrario, advierte, «genera inseguridad jurídica, desigualdades entre las comunidades y sobrecarga laboral».

Pero al margen de adaptar la profesión, una de las principales reclamaciones actualmente de los celadores, o de parte de ellos, en Extremadura (hay concentraciones este jueves en varios puntos de la región) está relacionada con el proceso selectivo que da acceso a la profesión en la sanidad pública.

«Hay una plataforma que está reclamando unas oposiciones más justas y nosotros como sindicato apoyamos sus reivindicaciones porque es justo lo que piden», dice Rico. De hecho, asegura que UGT lleva pidiendo cambios en las oposiciones en las dos últimas convocatorias: «nosotros queremos un banco cerrado de preguntas, el número que sea, que abarque todo el temario, porque en el último examen se denuncia que hay preguntas que se escapan de su ámbito». Añade que, además, consideran adecuado fijar una nota de corte acorde a la máxima puntuación alcanzada. «Hay que darle una vuelta al sistema de oposición», defiende. Desde CSIF Extremadura también apuntan en esta dirección y defienden que haya un temario de oposiciones mucho más específico y cerrado que el actual.

Un examen de 15 temas

Actualmente, para trabajar como celador en la sanidad pública extremeña basta con tener los estudios básicos (la ESO actualmente) y aprobar una oposición tipo test de un temario de 15 temas en el SES, aunque en el proceso también se valoran los méritos (formación continuada y experiencia principalmente). Está considerada una oposición fácil, que muchas personas utilizan como vía para lograr un empleo en la administración pública, bien sea de carácter temporal (como suele ser inicialmente) o fijo. Y por eso se ha convertido también en refugio de personas con titulaciones incluso superiores para lograr una estabilidad difícil de alcanzar por otras vías.

Pero el progreso en este sector también pasa por una mejora de las retribuciones y los incentivos, según desvelan los encuestados por CSIF. «Sin los celadores, el sistema sanitario no funciona y es hora de que ese papel esencial tenga reflejo normativo, profesional y retributivo», concluye el sindicato.