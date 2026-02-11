Extremadura pone fin a la temporada de monterías sin prórroga pese al mal tiempo

La temporada de monterías en Extremadura concluirá este domingo 15 de febrero sin posibilidad de prórroga, según confirmó este miércoles la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural tras reunirse con representantes del sector cinegético regional. Entre los asistentes estuvieron responsables de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), Asociación de Profesionales de la Caza de Extremadura (Aprocex) y Asociación de Productores de Caza (Aproca).

El consejero en funciones, Francisco Ramírez, explicó que cualquier modificación podría afectar gravemente a poblaciones emblemáticas de la caza mayor, como el ciervo y el gamo. Los técnicos y colectivos del sector han analizado el estado de gestación de las hembras y el desmogue de los machos, concluyendo que una prórroga alteraría el ciclo biológico natural y tendría efectos negativos sobre la sostenibilidad de estas especies en futuras temporadas.

Ramírez recordó que la orden de vedas tiene una base técnica sólida, y que respetarla es un acto de responsabilidad que protege el futuro de la caza mayor en la región. “Sería irresponsable por nuestra parte intentar compensar las pérdidas económicas del mal tiempo generando un daño a estas poblaciones de animales”, añadió.

Sigue vigente la emergencia cinegética temporal

Asimismo, sigue vigente la Resolución de 9 de diciembre de 2025, que declara la emergencia cinegética temporal por riesgo sanitario de la peste porcina africana, ampliando hasta el segundo domingo de marzo el periodo hábil para las batidas de jabalí en Extremadura.