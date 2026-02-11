Extremadura es la tercera comunidad con los sueldos más equiparados entre hombres y mujeres

Extremadura se sitúa como la tercera comunidad autónoma del país con los salarios más equiparados entre hombres y mujeres. En 2023, la brecha salarial de género fue del 13,5%, una de las más bajas de España, tan solo por detrás de Canarias y Baleares, y cinco puntos por debajo de la media nacional (18,7%). Sin embargo, tras ese dato aparentemente positivo se esconde una realidad más compleja: en los tramos salariales más bajos la diferencia entre hombres y mujeres se dispara hasta rozar el 97%.

De esta forma lo recoge el Informe sobre la Brecha Salarial de Género en Extremadura 2026 elaborado por CCOO, que advierte de que, aunque la distancia media entre salarios masculinos y femeninos es inferior a la estatal, la región presenta los sueldos más bajos del país, tanto para hombres como para mujeres. La secretaria general de CCOO en la región, María Berrocal, ha reivindicado este miércoles la articulación de un observatorio de brecha salarial de género, así como de un pacto integral sobre cuidados.

El objetivo del observatorio sería evaluar el impacto de las políticas de igualdad salarial, según ha explicado Berrocal, quien ha reclamado además una mayor implicación de la Inspección de Trabajo en la vigilancia de la discriminación en materia de sueldos, para asegurar así que las empresas cumplen con los registros y la firma de planes de igualdad. Así lo ha defendido en una rueda de prensa en la que ha presentado el informe, junto a la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO de Extremadura, Lola Manzano.

Salarios

Según los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, el salario medio anual en España fue de 30.372 euros para los hombres y de 25.591 euros para las mujeres, una diferencia del 18,7%. En el caso extremeño, la brecha se situó en el 13,5%, pero con salarios más reducidos en términos absolutos. "Las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral siguen siendo estructurales y tienen un impacto directo en los salarios, en las condiciones de trabajo y en las pensiones", ha subrayado Berrocal.

El informe subraya que la desigualdad se agrava si se analizan los salarios medianos -los que dividen a la población trabajadora en dos mitades-, donde la brecha alcanza el 14,1% en la región. Además, mientras en el 10% de los salarios más altos la diferencia es prácticamente inexistente (1,1%), en el 10% más bajo se amplía de forma extrema: las mujeres perciben en torno a 7.000 euros anuales frente a casi 14.000 euros en el caso de los hombres.

Berrocal ha insistido en la necesidad de reforzar políticas públicas de igualdad, conciliación y corresponsabilidad, tras destacar como un elemento "sustancial" en la reducción de la brecha salarial de género la "importante" subida del Salario Mínimo Interprofesional, junto a la obligación de negociar en las empresas planes de igualdad con la representación legal de los trabajadores, y la negociación colectiva.

Parcialidad

Asimismo, cabe destacar que en Extremadura, el 79% de los contratos a tiempo parcial corresponden a mujeres y su tasa de temporalidad alcanza el 27%, frente al 19% de los hombres. Además, el 90,7% del empleo femenino se concentra en el sector servicios, donde predominan los salarios más bajos.

A ello se suma el peso de los cuidados. De las 230.000 mujeres en edad de trabajar que figuran como inactivas en la región, el 32% no busca empleo por asumir tareas domésticas y familiares, frente al 6% de los hombres. En este sentido, Berrocal ha abogado por una apuesta "firme" por la jornada completa, la igualdad salarial y un pacto integral de cuidados como ejes centrales para reducir la brecha salarial de género en Extremadura.

Por último, indicar que la desigualdad se prolonga más allá de la vida laboral. En 2024, la pensión media contributiva fue de 920 euros mensuales para las mujeres extremeñas frente a 1.182 euros para los hombres, una diferencia del 28,4%. Además, el 44% de las pensiones de mujeres en la región necesitan complemento a mínimos, frente al 31% de las de los hombres.