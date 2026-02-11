La lluvias no dan respiro a Extremadura: 32 presas desguan este miercoles y Cedillo podría llenar 114 camiones cisterna cada segundo

Los temporales no dan un descanso a los cauces extremeños. El paso de cuatro borrascas consecutivas (Joseph, Kristin, Leonardo y Marta) y la inestabilidad que comienza dejar la borrasca Nils, han vuelto a elevar los cauces de los ríos (en realidad están en situación excepcional desde hace una semana), de modo que, a mediodía de este miércoles, la comunidad tiene 32 presas desembalsando y 31 tramos de ríos con distintos avisos debido a su caudal.

Los datos facilitados por las confederaciones del Tajo y el Guadiana evidencian estos niveles extraordinarios en la situación hidrológica de la comunidad.

Cuenca del Guadiana

En la provincia de Badajoz, donde los pantanos suelen tiene niveles más comedidos, están desaguando este miércoles 17 presas, entre ellas el mayor de España y segunda de Europa, La Serena, que abrió compuertas el pasado lunes por cuarta vez en su historia. La relación de presas es la siguiente:

Azud de Malagón (Bañuelos): Aliviado natural por aliviadero y derivación a Gasset por canal

(Bañuelos): Aliviado natural por aliviadero y derivación a Gasset por canal Gasset (Becea): Apertura parcial de compuertas

(Becea): Apertura parcial de compuertas Vicario (Guadiana): Apertura de desagües de fondo y apertura parcial de compuertas de aliviadero

(Guadiana): Apertura de desagües de fondo y apertura parcial de compuertas de aliviadero Torre de Abraham (Bullaque): Aliviado natural por aliviadero sin compuertas

(Bullaque): Aliviado natural por aliviadero sin compuertas Cijara (Guadiana): Apertura parcial de compuertas de aliviadero

(Guadiana): Apertura parcial de compuertas de aliviadero García de Sola (Guadiana): Turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero

(Guadiana): Turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero Orellana (Guadiana): Turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero

(Guadiana): Turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero La Serena (Zújar): Turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero

(Zújar): Turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero Zújar (Zújar): Apertura de desagües de fondo y turbinado a río

(Zújar): Apertura de desagües de fondo y turbinado a río Cancho del Fresno (Ruecas): Apertura parcial de desagües de fondo

(Ruecas): Apertura parcial de desagües de fondo Ruecas (Ruecas): Apertura parcial de desagües de fondo

(Ruecas): Apertura parcial de desagües de fondo Azud de Lavadero (Ruecas): Envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas, desagües de fondo y aliviadero

(Ruecas): Envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas, desagües de fondo y aliviadero Gargáligas (Gargáligas): Envío de agua a Orellana a través del Canal de las Dehesas y aliviado natural

(Gargáligas): Envío de agua a Orellana a través del Canal de las Dehesas y aliviado natural Cubilar (Cubilar): Envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas , desagües de fondo

(Cubilar): Envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas , desagües de fondo Búrdalo (Búrdalo): Apertura parcial de desagües de fondo

(Búrdalo): Apertura parcial de desagües de fondo Los Molinos (Matachel): Aliviado natural por aliviadero sin compuertas

(Matachel): Aliviado natural por aliviadero sin compuertas Villalba de los Barros (Guadajira): Aliviado natural por aliviadero sin compuertas

(Guadajira): Aliviado natural por aliviadero sin compuertas Tentudía (Bodión): Aliviado natural

(Bodión): Aliviado natural Proserpina (Arroyo de las Pardillas): Apertura parcial de desagüe de fondo

(Arroyo de las Pardillas): Apertura parcial de desagüe de fondo Villar del Rey (Zapatón): Aliviado natural y turbinado a río

(Zapatón): Aliviado natural y turbinado a río Los Canchales (Rivera de Lácara): Aliviado natural y apertura de desagües de fondo

(Rivera de Lácara): Aliviado natural y apertura de desagües de fondo Horno Tejero (Rivera de Lácara): Apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural

(Rivera de Lácara): Apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural El Boquerón (Arroyo de la Huerta del Rosal): Aliviado natural por aliviadero sin compuertas

Pero además vuelve a haber 12 tramos de ríos por encima del umbral rojo en la provincia de Badajoz. El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes:

Guadiana – Orellana la Vieja

Guadalmez – Guadalmez

Zújar – Campanario

Guadiana – Don Benito

Ruecas – Logrosán

Ruecas – Don Benito

Guadiana – Villagonzalo

Aljucén – Aljucén

Guadiana – Mérida

Rivera de Lácara – La Garrovilla

Arroyo de Lorianilla – Pueblonuevo del Guadiana

Guadiana – Azud de Badajoz

Cuenca del Tajo

La actualización de las 15.00 horas de este miércoles recoge variaciones tanto en presas como en distintos tramos de ríos de la cuenca del Tajo. Hay 15 presas desembalsando en distintos niveles:

Nivel rojo

Valdecañas – 1.165 m³/s (bajando)

– 1.165 m³/s (bajando) Valdeobispo – 397 m³/s (bajando)

– 397 m³/s (bajando) Jerte (Plasencia) – 120 m³/s (subiendo)

– 120 m³/s (subiendo) Villar de Plasencia – 265 m³/s (subiendo)

Nivel naranja

Guadiloba – 35,2 m³/s (estable)

– 35,2 m³/s (estable) Alcántara – 2.900 m³/s (estable)

– 2.900 m³/s (estable) Cedillo – 3.429 m³/s (estable). Este nivel de desembalse implica que podría llenar 114 camiones cisterna cada segundo.

Nivel amarillo

Guijo de Granadilla

Rivera de Gata

Valdesalor

Normalidad

Portaje

Gabriel y Galán

Baños

Borbollón

Arrocampo

Navalmoral de la Mata

Portaje

Jerte

Tramos de ríos con avisos

La provincia de Cáceres tiene 19 cauces con tramos por encima de los umbrales habituales:

Nivel rojo

Tiétar en Galisteo (subiendo)

(subiendo) Buitrera (estable)

(estable) Tiétar en Valverde de la Vera (subiendo)

(subiendo) Alagón en Coria (estable)

Nivel naranja

Tiétar en Casatejada (subiendo)

(subiendo) Tiétar en Jaraíz de la Vera (subiendo)

(subiendo) Tiétar en Bazagona (subiendo)

(subiendo) Piedras Albas (subiendo)

(subiendo) Pozo del Rey (subiendo)

Nivel amarillo

Garganta de Minchones en Villanueva de la Vera (subiendo)

(subiendo) Garganta de Cuartos en Losar de la Vera (subiendo)

(subiendo) Garganta Jaranda en Jaraíz de la Vera (subiendo)

(subiendo) Río Los Ángeles en Casar de Palomero (estable)

(estable) Río Ambroz en El Villar (subiendo)

(subiendo) Río Jerte en El Torno (subiendo)

(subiendo) Rivera de Gata en Moraleja (subiendo)

(subiendo) Arrago en El Bronco (subiendo)

(subiendo) Arroyo Las Monjas en El Batán (subiendo)

(subiendo) Salor en Membrío (subiendo)

Las conferderacion avisan de que la situación de los grandes embalses se encuentra controlada gracias a las maniobras preventivas realizadas con anterioridad y a los desembalses que se están ejecutando en la actualidad. Estas actuaciones permiten laminar las avenidas que puedan producirse con posterioridad y se desarrollan de forma planificada y controlada, contribuyendo a minimizar los efectos sobre los distintos cauces