Efectos del tren de borracas
La lluvias no dan respiro a Extremadura: 32 presas desguan este miercoles y Cedillo podría llenar 114 camiones cisterna cada segundo
Los dos mayores pantanos de España, La Serena y Alcántara, están descargando agua
Los temporales no dan un descanso a los cauces extremeños. El paso de cuatro borrascas consecutivas (Joseph, Kristin, Leonardo y Marta) y la inestabilidad que comienza dejar la borrasca Nils, han vuelto a elevar los cauces de los ríos (en realidad están en situación excepcional desde hace una semana), de modo que, a mediodía de este miércoles, la comunidad tiene 32 presas desembalsando y 31 tramos de ríos con distintos avisos debido a su caudal.
Los datos facilitados por las confederaciones del Tajo y el Guadiana evidencian estos niveles extraordinarios en la situación hidrológica de la comunidad.
Cuenca del Guadiana
En la provincia de Badajoz, donde los pantanos suelen tiene niveles más comedidos, están desaguando este miércoles 17 presas, entre ellas el mayor de España y segunda de Europa, La Serena, que abrió compuertas el pasado lunes por cuarta vez en su historia. La relación de presas es la siguiente:
- Azud de Malagón (Bañuelos): Aliviado natural por aliviadero y derivación a Gasset por canal
- Gasset (Becea): Apertura parcial de compuertas
- Vicario (Guadiana): Apertura de desagües de fondo y apertura parcial de compuertas de aliviadero
- Torre de Abraham (Bullaque): Aliviado natural por aliviadero sin compuertas
- Cijara (Guadiana): Apertura parcial de compuertas de aliviadero
- García de Sola (Guadiana): Turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero
- Orellana (Guadiana): Turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero
- La Serena (Zújar): Turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero
- Zújar (Zújar): Apertura de desagües de fondo y turbinado a río
- Cancho del Fresno (Ruecas): Apertura parcial de desagües de fondo
- Ruecas (Ruecas): Apertura parcial de desagües de fondo
- Azud de Lavadero (Ruecas): Envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas, desagües de fondo y aliviadero
- Gargáligas (Gargáligas): Envío de agua a Orellana a través del Canal de las Dehesas y aliviado natural
- Cubilar (Cubilar): Envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas , desagües de fondo
- Búrdalo (Búrdalo): Apertura parcial de desagües de fondo
- Los Molinos (Matachel): Aliviado natural por aliviadero sin compuertas
- Villalba de los Barros (Guadajira): Aliviado natural por aliviadero sin compuertas
- Tentudía (Bodión): Aliviado natural
- Proserpina (Arroyo de las Pardillas): Apertura parcial de desagüe de fondo
- Villar del Rey (Zapatón): Aliviado natural y turbinado a río
- Los Canchales (Rivera de Lácara): Aliviado natural y apertura de desagües de fondo
- Horno Tejero (Rivera de Lácara): Apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural
- El Boquerón (Arroyo de la Huerta del Rosal): Aliviado natural por aliviadero sin compuertas
Pero además vuelve a haber 12 tramos de ríos por encima del umbral rojo en la provincia de Badajoz. El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes:
- Guadiana – Orellana la Vieja
- Guadalmez – Guadalmez
- Zújar – Campanario
- Guadiana – Don Benito
- Ruecas – Logrosán
- Ruecas – Don Benito
- Guadiana – Villagonzalo
- Aljucén – Aljucén
- Guadiana – Mérida
- Rivera de Lácara – La Garrovilla
- Arroyo de Lorianilla – Pueblonuevo del Guadiana
- Guadiana – Azud de Badajoz
Cuenca del Tajo
La actualización de las 15.00 horas de este miércoles recoge variaciones tanto en presas como en distintos tramos de ríos de la cuenca del Tajo. Hay 15 presas desembalsando en distintos niveles:
Nivel rojo
- Valdecañas – 1.165 m³/s (bajando)
- Valdeobispo – 397 m³/s (bajando)
- Jerte (Plasencia) – 120 m³/s (subiendo)
- Villar de Plasencia – 265 m³/s (subiendo)
Nivel naranja
- Guadiloba – 35,2 m³/s (estable)
- Alcántara – 2.900 m³/s (estable)
- Cedillo – 3.429 m³/s (estable). Este nivel de desembalse implica que podría llenar 114 camiones cisterna cada segundo.
Nivel amarillo
- Guijo de Granadilla
- Rivera de Gata
- Valdesalor
Normalidad
- Portaje
- Gabriel y Galán
- Baños
- Borbollón
- Arrocampo
- Navalmoral de la Mata
- Portaje
- Jerte
Tramos de ríos con avisos
La provincia de Cáceres tiene 19 cauces con tramos por encima de los umbrales habituales:
Nivel rojo
- Tiétar en Galisteo (subiendo)
- Buitrera (estable)
- Tiétar en Valverde de la Vera (subiendo)
- Alagón en Coria (estable)
Nivel naranja
- Tiétar en Casatejada (subiendo)
- Tiétar en Jaraíz de la Vera (subiendo)
- Tiétar en Bazagona (subiendo)
- Piedras Albas (subiendo)
- Pozo del Rey (subiendo)
Nivel amarillo
- Garganta de Minchones en Villanueva de la Vera (subiendo)
- Garganta de Cuartos en Losar de la Vera (subiendo)
- Garganta Jaranda en Jaraíz de la Vera (subiendo)
- Río Los Ángeles en Casar de Palomero (estable)
- Río Ambroz en El Villar (subiendo)
- Río Jerte en El Torno (subiendo)
- Rivera de Gata en Moraleja (subiendo)
- Arrago en El Bronco (subiendo)
- Arroyo Las Monjas en El Batán (subiendo)
- Salor en Membrío (subiendo)
Las conferderacion avisan de que la situación de los grandes embalses se encuentra controlada gracias a las maniobras preventivas realizadas con anterioridad y a los desembalses que se están ejecutando en la actualidad. Estas actuaciones permiten laminar las avenidas que puedan producirse con posterioridad y se desarrollan de forma planificada y controlada, contribuyendo a minimizar los efectos sobre los distintos cauces
- Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
- Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
- Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
- Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
- Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando