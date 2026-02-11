Los médicos extremeños están llamados a una nueva huelga de cinco días a partir del lunes: "Si esto se resuelve se beneficiarán también los pacientes"

La lucha de los médicos por un Estatuto Marco propio no cesa y ya tienen organizado un calendario de movilizaciones en todo el país (también en Extremadura) hasta junio que arranca la próxima semana con una huelga de cinco días laborales, del 16 al 20 de febrero (y manifestación el miércoles 18 en Cáceres y Badajoz), que se repetirá en los próximos cuatro meses con la misma duración.

Por ello, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ya se está preparando para cinco jornadas de muchas batas colgadas, si el seguimiento se mantiene como en las últimas protestas. El DOE publicó ayer los servicios mínimos para la próxima semana «con el objetivo de evitar un grave riesgo para la seguridad, la integridad física y la vida de las personas». De esta forma, la atención de urgencias se mantienen de forma habitual, pero la Atención Primaria funcionará durante toda la semana como un día festivo si el centro de salud tiene PAC y con un médico asignado solo para urgencias si el centro no tiene PAC.

Por su parte, la atención hospitalaria será como en fin de semana: habrá personal médico de guardia y se atenderán los pacientes con necesidades inaplazables. Se garantizará también el funcionamiento de servicios clave como urgencias hospitalarias, diálisis, cuidados críticos, oncología, cirugía urgente, radioterapia, laboratorio, farmacia hospitalaria y consultas externas para pacientes oncológicos y obstétricos de alto riesgo.

449 operaciones canceladas

La movilización afecta a todo el personal sanitario grupo A1 (también a los MIR) y pasará factura a la sanidad extremeña. La última huelga en la comunidad del pasado diciembre se prolongó durante cuatro días (del 9 al 12 de diciembre) y supuso la cancelación de 42.742 consultas y de 449 intervenciones quirúrgicas, según los datos ofrecidos por el director gerente del SES recientemente.

«Lo que queremos decirle a los pacientes, y ellos lo saben porque son los primeros que sufren las listas de espera, es que si esto se resuelve va a beneficiarles también y lo que nos transmiten a nosotros es que son comprensivos con esta situación», señala María José Rodríguez, secretaria general del Sindicato Médico de Extremadura (Simex), que secunda en la región la convocatoria nacional de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

El problema, la falta de médicos

El sindicato extremeño reconoce que tras las últimas actuaciones de la ministra de Sanidad, que ha emplazado a los médicos a abrir otras vías tras el acuerdo con varios sindicatos del nuevo borrador del Estatuto Marco, es «complicado» la resolución del conflicto «porque hemos visto que no había voluntad para resolver el problema que tenemos en la sanidad pública actual, que es un problema de falta de médicos».

De momento, la presión continúa con una de las huelgas más largas que se recuerdan en sanidad extremeña en busca de soluciones que mejoren la profesión facultativa y con ello, la atención a los pacientes.