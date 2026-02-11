Osuna aboga por una abstención "con condiciones" si la investidura de Guardiola con Vox fracasa

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha abogado este miércoles por una abstención "con condiciones" del PSOE si la investidura de María Guardiola fracasa por la falta de acuerdo entre el PP y Vox. En ese escenario, ha considerado que "lo lógico y coherente" es que, ante una previsible derrota el próximo 3 de marzo, los populares llamen a los socialistas y se sienten a negociar con la segunda fuerza política de la Asamblea.

Tras dejar claro que actualmente no tiene ninguna responsabilidad orgánica en el PSOE de Extremadura y que habla "a título personal", en una entrevista en la Cadena Cope Rodríguez Osuna ha señalado que "lo que tiene que hacer el Partido Popular, si no alcanza ningún acuerdo, es llamar al Partido Socialista y sentarse a ofrecerle diálogo". A su juicio, no tiene sentido que el PP esté dispuesto a "renunciar a principios y a su programa electoral" para alcanzar un pacto con Vox y, al mismo tiempo, pida al PSOE una abstención "sin condiciones".

Abstención con condiciones

El alcalde emeritense ha rechazado expresamente una abstención gratuita al entender que no garantiza la estabilidad institucional. "Una abstención por sí sola no genera estabilidad, genera inestabilidad", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que cualquier posible entendimiento entre PP y PSOE en Extremadura debería formar parte de un un acuerdo más amplio que garantice la gobernabilidad.

En este punto, ha insistido en que el PSOE tiene "experiencia de gobierno" tras 32 años al frente de la Junta y cuenta con una "visión clara" de las necesidades de la comunidad. "Lo más lógico sería que, si fracasa su socio preferente, llamen al Partido Socialista y se sienten en una mesa para intentar llegar a un acuerdo que pueda facilitar la gobernabilidad", ha reiterado.

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, se reúne con la portavoz y el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez y José María Vergeles, respectivamente / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Rodríguez Osuna ha subrayado que no le corresponde fijar las condiciones de una eventual negociación, ya que esa decisión dependería de los órganos de dirección del partido, en este caso la gestora que preside José Luis Quintana. Pero ha remarcado que cualquier diálogo debería basarse en propuestas concretas y no en una simple petición de abstención. "No cabe abstenerse única y exclusivamente para propiciar una investidura, porque después hay que aprobar presupuestos, proyectos y leyes", ha recordado.

Liderazgo femenino

Sobre la situación interna del partido, Rodríguez Osuna ha vaticinado que el nuevo liderazgo del PSOE "tendrá voz y rostro de mujer". Sin dar nombres, ha considerado que las mujeres socialistas presentan el mejor perfil y la preparación más sólida para recomponer el partido tras la debacle electoral. "Tengo claro que ahora mismo los mejores cuadros, las mejores voces, las que más experiencia tienen son nuestras mujeres", ha asegurado.

A su juicio, en la etapa que se abrirá tras la disolución de la gestora, los dos secretarios provinciales (Manuel Borrego en Badajoz y Álvaro Sánchez Cotrina en Cáceres), que tienen "un gran papel y responsabilidad", deben centrarse en preparar las elecciones municipales de mayo de 2027. "Acaban de ser reelegidos hace unos meses y deben preparar a los ayuntamientos, empezar a ejercer una estrategia de cohesión territorial en ambas provincias", ha señalado en una entrevista en la Cadena Cope. En este sentido, ha descartado que el liderazgo autonómico deba recaer en ninguno de los dos.