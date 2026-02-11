Los pantanos de Extremadura llegan al 87%, casi el doble de la media de la última década, pese a los desembalses

Los embalses de las cuencas del Tajo y del Guadiana han continuado incrementando sus reservas pese a los desembalses realizados en los últimos días, debido a las intensas precipitaciones de cuatro borrascas consecutivas. En los últimos siete días, ambas cuencas han captado en conjunto 2.122 hectómetros cúbicos: el Tajo ha sumado 872 hm3 y el Guadiana, 1.250 hm3, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

De esta manera, el Tajo ha acumulado 8.766 hm3, alcanzando el 79,3% de su capacidad total. Por su parte, el Guadiana ha llegado a los 8.064 hm3, con un 84,5% de su capacidad llena.

Un febrero "extraordinario" para los pantanos de Extremadura

Este mes de febrero ha resultado ser "extraordinario" para los embalses de Extremadura, que se encuentran al 87% de su capacidad, con 12.560 hm3 almacenados sobre un total de 14.444 hm3. Este volumen es significativamente superior a la media de los últimos diez años para estas fechas (7.584 hm3), así como también superior a la cantidad registrada en la primera semana de febrero de 2025, cuando las presas extremeñas ya habían acumulado 8.184 hm3.

G.C.

Destacan entre los grandes sistemas los embalses de La Serena (2.974 hm3) y Alcántara (2.929 hm3), los dos más grandes de España, que en los últimos días han desembalsado grandes volúmenes de agua, ofreciendo espectáculos hidrológicos.

Continúan los avisos rojos en la cuenca del Tajo

Las lluvias no cesan. Este martes se han activado cinco tramos de río en umbral rojo en la cuenca del Tajo: el Ambroz a su paso por Villar, el Jerte en Galisteo, el Almonte en Molino de Buitrera, el Alagón en Coria y el Tiétar en Valverde (Losar).

Además, también se han reportado 15 presas desembalsando en la provincia de Cáceres, donde la lluvia ha sido constante durante toda la jornada. En nivel rojo se encuentra Valdeobispo (396 m³/s), mientras que en nivel naranja figuran Guadiloba (43 m³/s), Villar de Plasencia (1,66 m³/s) y Cedillo (2.944 m³/s). En nivel amarillo están Valdecañas (541 m³/s), Gabriel y Galán (266 m³/s), Guijo de Granadilla (271 m³/s), Jerte (80 m³/s), Rivera de Gata (20 m³/s), Alcántara (2.360 m³/s) y el Azud de Hervás (30 m³/s).

Además, las presas que siguen operando con normalidad son Borbollón, Árrago, Salor y Casar de Cáceres.

La reserva hídrica nacional sube diez puntos en una semana

A nivel nacional, la reserva hídrica ha aumentado significativamente, alcanzando los 43.341 hm3, lo que supone una ganancia de 5.634 hm3 en una semana, lo que representa un incremento del 10,1% de la capacidad total de los embalses. Este aumento se debe a las intensas lluvias que han afectado a toda la Península.

La situación de los embalses ha ganado 21 puntos desde el 30 de diciembre de 2025, cuando la reserva hídrica estaba al 56,3%. Durante la semana, Ceuta ha registrado la mayor precipitación, con 302 litros por metro cuadrado. En cuanto a las vertientes, la atlántica ha alcanzado el 80,1% de su capacidad, mientras que la mediterránea se encuentra al 68,4%.

En el reparto por cuencas, todas han estado por encima del 50% salvo el Segura (39,4%). Cuencas como Tinto, Odiel y Piedras (95,2%), Galicia Costa (94,9%), las cuencas internas de Cataluña (92,2%) y del País Vasco (90,5%) se encuentran por encima del 90%, mientras que cuencas como el Miño-Sil (84,9%) y el Guadiana (84,5%) están por encima del 80%. El Tajo, por su parte, se mantiene en el 79,3%.