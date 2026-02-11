Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CáceresAlmarazAgresión sexual BadajozSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El futuro ferroviario de la región

Proponen una red de Cercanías que vertebre Extremadura con enlaces a las comarcas

MSU Norte y Amigos del Ferrocarril plantean una primera línea de Badajoz a Navalmoral, vinculada a un sistema de conexiones comarcales en bus y taxi

Gráfico con la primera línea propuesta de Crecanías en Extremadura.

Gráfico con la primera línea propuesta de Crecanías en Extremadura. / Usuario

Lola Luceño Barrantes

Lola Luceño Barrantes

Cáceres

La Alianza Territorial MSU Norte de Extremadura y la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril han presentado una propuesta para crear una red de Cercanías ferroviarias en la región, orientada a mejorar la movilidad cotidiana, reforzar la cohesión territorial y ofrecer una alternativa al vehículo privado, especialmente en el eje norte-sur y en las comarcas del norte extremeño.

La iniciativa, dada a conocer ayer en Plasencia, se enmarca en las reivindicaciones históricas de ambos colectivos y se apoya en las infraestructuras ferroviarias actualmente en ejecución o previstas en Extremadura, en especial las ligadas a la electrificación y modernización de la red convencional.

|

| / MSU/Amigos del Ferrocarril

El eje central del proyecto es la creación de la línea C-1 de Cercanías de Extremadura, que conectaría Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia utilizando la infraestructura existente y adaptándola a un servicio de alta frecuencia orientado a desplazamientos diarios por motivos laborales, educativos y administrativos.

Según la propuesta, esta línea de cercanías vertebraría el principal corredor demográfico de la región y permitiría articular un sistema de transporte más regular y previsible, adaptado a las características territoriales y poblacionales extremeñas.

Conexiones comarcales

Junto a la línea principal, la propuesta contempla conexiones comarcales por carretera, denominadas CN, que enlazarían Plasencia y Navalmoral de la Mata con distintas zonas del norte de la provincia de Cáceres mediante servicios combinados de autobús y taxi desde estaciones de Adif. Estas conexiones serían Plasencia–Coria–Moraleja (CN-1), Plasencia–Montehermoso (CN-2), Plasencia–Hervás–Caminomorisco (CN-3), Plasencia–Navaconcejo–Cabezuela del Valle (CN-4), Plasencia–Jaraíz de la Vera (CN-5), Plasencia–Malpartida de Plasencia (CN-6) y Navalmoral de la Mata–Peraleda de la Mata–Jarandilla de la Vera (CN-7).

Noticias relacionadas y más

Un modelo intermodal

La iniciativa plantea un modelo intermodal, con coordinación de trenes y autobuses, integración de tarifas y colaboración entre administraciones, Adif y Renfe. La implantación sería progresiva, comenzando por la línea C-1 y las conexiones del norte, como complemento a los servicios regionales y de larga distancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
  2. Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
  3. Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
  4. Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
  5. La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
  6. Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
  7. Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
  8. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando

La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves el pleno para ratificar a los senadores autonómicos

La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves el pleno para ratificar a los senadores autonómicos

Proponen una red de Cercanías que vertebre Extremadura con enlaces a las comarcas

Los pantanos de Extremadura llegan al 87%, casi el doble de la media de la última década, pese a los desembalses

Los pantanos de Extremadura llegan al 87%, casi el doble de la media de la última década, pese a los desembalses

La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas

La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas

Los médicos extremeños están llamados a una nueva huelga de cinco días a partir del lunes: "Si esto se resuelve se beneficiarán también los pacientes"

Los médicos extremeños están llamados a una nueva huelga de cinco días a partir del lunes: "Si esto se resuelve se beneficiarán también los pacientes"

Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos

Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos

Extremadura acumula ya 21 días de lluvia seguidos, pero llega un cambio el viernes

Extremadura acumula ya 21 días de lluvia seguidos, pero llega un cambio el viernes

¿Por qué se caen los árboles en Extremadura con el viento? Adenex apunta a una elección inadecuada de especies y podas agresivas

¿Por qué se caen los árboles en Extremadura con el viento? Adenex apunta a una elección inadecuada de especies y podas agresivas
Tracking Pixel Contents