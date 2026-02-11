Proponen una red de Cercanías que vertebre Extremadura con enlaces a las comarcas

La Alianza Territorial MSU Norte de Extremadura y la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril han presentado una propuesta para crear una red de Cercanías ferroviarias en la región, orientada a mejorar la movilidad cotidiana, reforzar la cohesión territorial y ofrecer una alternativa al vehículo privado, especialmente en el eje norte-sur y en las comarcas del norte extremeño.

La iniciativa, dada a conocer ayer en Plasencia, se enmarca en las reivindicaciones históricas de ambos colectivos y se apoya en las infraestructuras ferroviarias actualmente en ejecución o previstas en Extremadura, en especial las ligadas a la electrificación y modernización de la red convencional.

| / MSU/Amigos del Ferrocarril

El eje central del proyecto es la creación de la línea C-1 de Cercanías de Extremadura, que conectaría Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia utilizando la infraestructura existente y adaptándola a un servicio de alta frecuencia orientado a desplazamientos diarios por motivos laborales, educativos y administrativos.

Según la propuesta, esta línea de cercanías vertebraría el principal corredor demográfico de la región y permitiría articular un sistema de transporte más regular y previsible, adaptado a las características territoriales y poblacionales extremeñas.

Conexiones comarcales

Junto a la línea principal, la propuesta contempla conexiones comarcales por carretera, denominadas CN, que enlazarían Plasencia y Navalmoral de la Mata con distintas zonas del norte de la provincia de Cáceres mediante servicios combinados de autobús y taxi desde estaciones de Adif. Estas conexiones serían Plasencia–Coria–Moraleja (CN-1), Plasencia–Montehermoso (CN-2), Plasencia–Hervás–Caminomorisco (CN-3), Plasencia–Navaconcejo–Cabezuela del Valle (CN-4), Plasencia–Jaraíz de la Vera (CN-5), Plasencia–Malpartida de Plasencia (CN-6) y Navalmoral de la Mata–Peraleda de la Mata–Jarandilla de la Vera (CN-7).

Un modelo intermodal

La iniciativa plantea un modelo intermodal, con coordinación de trenes y autobuses, integración de tarifas y colaboración entre administraciones, Adif y Renfe. La implantación sería progresiva, comenzando por la línea C-1 y las conexiones del norte, como complemento a los servicios regionales y de larga distancia.