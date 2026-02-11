Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El campo sigue movilizado

La protesta de unos 200 apicultores colapsa accesos y centro de Cáceres

El sector demanda mayor control sobre las importaciones y el etiquetado de productos que llegan de países de fuera de la UE y soluciones para enfermedades que, como la varroasis, diezman sus colmenas

Lanzando huevos contra la fachada de la Subdelegación del Gobierno, al final de la protesta.

Lanzando huevos contra la fachada de la Subdelegación del Gobierno, al final de la protesta. / Jorge Valiente

Eduardo Barajas

Cáceres

Extremadura no es la región española con más apicultores, pero sí la que cuenta con más colmenas. Mientras que la cifra de explotaciones que tiene registrada el Ministerio de Agricultura en territorio extremeño, unas 2.000, representa un 5% del total, el censo de colmenas, que queda por encima de las 620.000, multiplica por cuatro ese peso dentro del agregado (22,8%). Eso da idea del alto nivel de profesionalización que tiene el sector apícola extremeño. O dicho de otra forma, la producción de miel, polen y cera es con mucha mayor frecuencia el sustento económico de una familia.

Primeros tractores entrando en la avenida de España de Cáceres.

Primeros tractores entrando en la avenida de España de Cáceres. / Jorge Valiente

Unos dos centenares de apicultores, apoyados por otros agricultores y ganaderos, protagonizaron este miércoles en Cáceres una nueva protesta del campo extremeño. Colapsaron la circulación en la capital durante buena parte de la mañana. Demandan soluciones para las enfermedades que desde hace tiempo diezman a las abejas (sobre todo la causada por el ácaro varroa), unos precios justos y mayor control de las importaciones de productos de baja calidad o con dudoso etiquetado.

Primero en los accesos al casco urbano (desde la N-630, en la rotonda del V Centenario; en la avenida de las Arenas; o en la carretera que lleva a Miajadas) y posteriormente en el centro de la ciudad (en la avenida de España, o en la de la Montaña, donde se acabó la protesta lanzando huevos contra la fachada de Subdelegación del Gobierno), más de 160 vehículos, entre furgonetas y camiones, junto a varias decenas de tractores, fueron cortando el tráfico. A la convocatoria, de Asaja Extremadura, se sumó también UPA-UCE.

«El relevo generacional se ha frenado de golpe. Al sector le quedan de vida como mucho 5 o 6 años», lamentó Paulino Marcos, presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores. «Estamos muy mal. Llevamos 5 o 6 años en los que las cosechas no llegan ni a un 30% o un 40% de uno normal», añadió. Una baja producción a la que se suma la competencia desigual con las mieles de China, Ucrania «y ahora de Mercosur».

Dos apicultores en la rotonda del V Centenario, en Cáceres.

Dos apicultores en la rotonda del V Centenario, en Cáceres. / Jorge Valiente

«Hoy quienes tenían que estar aquí no son solamente los agricultores y los ganaderos, sino los consumidores», alertó el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, en referencia al impacto que tendrá la entrada en el mercado de alimentos de terceros países con menos controles sanitarios. «Vamos a luchar hasta el máximo, pero esta guerra creo que, sin la ayuda de la población, la tenemos totalmente perdida», señaló García Blanco, que cifró entre «500 y 600» las personas que tomaron parte en la protesta.

«Tenemos una situación muy complicada y por eso seguimos con estas manifestaciones; no pararemos hasta que nos escuchen», avanzó Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE, que criticó que la ley de la cadena alimentaria siga sin tener una aplicación «efectiva».

TEMAS

La protesta de unos 200 apicultores colapsa accesos y centro de Cáceres

La protesta de unos 200 apicultores colapsa accesos y centro de Cáceres

Tracking Pixel Contents