El PSOE exige a la Junta un valoración inminente de los daños causados por el temporal en Extremadura

El PSOE ha reclamado este miércoles a la Junta de Extremadura que comience de forma inminente una valoración de todos los daños que ha provocado el temporal en las explotaciones de ganaderos y agricultores en toda la región. Según afirman desde el partido socialista, el carrusel de borrascas de las últimas semanas están provocando significantes daños en el campo de toda la región, incluso dicen poderse apreciar en cultivos o infraestructuras del entorno rural.

"Son muchos los agricultores y ganaderos que han manifestado esta situación", afirma el partido en nota de prensa. "Las lluvias ya han provocado inundaciones en parcelas, arrastres de tierras fértiles, deterioro de caminos rurales o daños en sistema de riego", explican.

Frente a esto, el PSOE asegura que "no entiende a qué está esperando la Junta de Extremadura para dar comienzo a evaluar los daños que se han producido" y reclama que se elaboren de manera inminente informes técnicos de todos los daños que se han ocasionado.

Una vez iniciados los estudios, desde el PSOE reclaman que se articulen medidas directas a todos los afectados para ayudar al sector agrario por todos los daños ocasionados, también piden ayudas para los ayuntamientos que se han visto afectados, para reparar las infraestructuras dañadas en el entorno rural.

"Los agricultores y ganaderos no pueden pagar el bloqueo al que Guardiola ha sometido a Extremadura por no poder conformar gobierno tras las elecciones de finales de año. La paralización administrativa de la región por culpa delos cálculos electorales del PP no puede poner en riesgo la estabilidad de miles de familias que dependen directamente de la actividad agraria", sentencia el partido socialista.