Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres

La protesta está convocada por Asaja Extremadura, aunque también se ha sumado a ella UPA-UCE para mantener la unidad de acción del sector en la región.

Algunos de los apicultores que han acudido hoy a la protesta, concentrados en las inmediaciones del restaurante Montebola, en la N-630. Los apicultores son los principales protagonistas de la protesta de hoy.

Desde Asaja se prevé que acudan hoy hasta Cáceres más de 160 camiones también con colmenas, algunas de ellas, con abejas, ha avisado el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco.