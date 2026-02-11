Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CáceresAlmarazAgresión sexual BadajozSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En Directo

Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres

Concentración de los agricultores

Concentración de los agricultores / Jorge Valiente

Eduardo Barajas

Jorge Valiente

La organización agraria Asaja Extremadura ha convocado este martes una concentración en Cáceres, en defensa del campo; una protesta que pretende reunir en la capital cacereña a decenas de agricultores con sus vehículos y tractores.

Actualizar

TEMAS

  1. Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
  2. Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
  3. Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
  4. Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
  5. La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
  6. Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
  7. Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
  8. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando

Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres

Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres

Apatrullando: las dos caras de la caza en Extremadura, del elitismo de Lolo de Juan al coto social de Carrascalejo

22 días de lluvia: nueva alerta amarilla en Extremadura por precipitaciones persistentes este miércoles

22 días de lluvia: nueva alerta amarilla en Extremadura por precipitaciones persistentes este miércoles

Estado del tráfico en Extremadura: estas son las carreteras que presentan incidencias a primera hora de este miércoles

Estado del tráfico en Extremadura: estas son las carreteras que presentan incidencias a primera hora de este miércoles

La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves el pleno para ratificar a los senadores autonómicos

La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves el pleno para ratificar a los senadores autonómicos

Proponen una red de Cercanías que vertebre Extremadura con enlaces a las comarcas

Los pantanos de Extremadura llegan al 87%, casi el doble de la media de la última década, pese a los desembalses

Los pantanos de Extremadura llegan al 87%, casi el doble de la media de la última década, pese a los desembalses

La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas

La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas
Tracking Pixel Contents