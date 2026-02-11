En Directo
Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
Jorge Valiente
La organización agraria Asaja Extremadura ha convocado este martes una concentración en Cáceres, en defensa del campo; una protesta que pretende reunir en la capital cacereña a decenas de agricultores con sus vehículos y tractores.
Se empieza a colapsar la circulación de la N-630.
Comienzan a salir los primeros vehículos camino de los lugares donde está previsto que se concentren.
El objetivo, asegura García Blanco, es cortar diferentes accesos a la capital cacereña. También hay un concentración prevista en el parking de un centro comercial cacereño y se quiere pasar por la Cruz de los Caídos y por el paseo de Cánovas, camino de la sede se subdelegación del gobierno.
Paulino Marcos, presidente de la Asociación Cacereña de apicultores denuncia la situación crítica del sector a causa de las enfermedades, las especies invasoras y las importaciones de baja calidad. "Podrán comprar la miel, pero la polinización la tienen que hacer nuestras abejas", recuerda.
Los apicultores se concentrarán en las rotondas del quinto centenario y donantes de sangre, donde tienen previsto cortar circulación y donde hay varios furgones de la policía nacional desde primera hora.
La protesta está convocada por Asaja Extremadura, aunque también se ha sumado a ella UPA-UCE para mantener la unidad de acción del sector en la región.
Algunos de los apicultores que han acudido hoy a la protesta, concentrados en las inmediaciones del restaurante Montebola, en la N-630. Los apicultores son los principales protagonistas de la protesta de hoy.
Desde Asaja se prevé que acudan hoy hasta Cáceres más de 160 camiones también con colmenas, algunas de ellas, con abejas, ha avisado el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco.
Arranca la concentración en Cáceres
Está prevista una nueva protesta de agricultores y ganaderos en Cáceres dentro del calendario de movilizaciones del campo extremeño contra el pacto de Mercosur, la reforma de la PAC o para exigir el cumplimiento de la cadena alimentaria.
