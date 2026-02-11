Estado del tráfico en Extremadura: estas son las carreteras que presentan incidencias a primera hora de este miércoles

Varias carreteras de Extremadura presentan incidencias a primera hora de la mañana de este miércoles, 11 de febrero, según los avisos registradospor la Dirección General de Tráfico (DGT) entre las 07:22 y las 08:46 horas.

La mayoría de los partes corresponden a obstáculos fijos en la calzada y están catalogados con nivel gris, lo que implica que, aunque no se trata de situaciones de especial gravedad, sí requieren precaución por parte de los conductores.

En la provincia de Cáceres, a las 08:46 horas se ha notificado un obstáculo fijo en la carretera EX-C2, a la altura del punto kilométrico 5,782, en sentido creciente de la kilometración, dentro del término municipal de Cáceres.

También en la provincia cacereña, a las 08:24 horas se ha informado de otro obstáculo fijo en la EX-118, en el kilómetro 62,428, en Peraleda de la Mata, en sentido decreciente de la kilometración.

Además, a las 07:22 horas se ha registrado visibilidad reducida por niebla en la autovía A-5, a su paso por Jaraicejo.

Badajoz

La provincia de Badajoz concentra el mayor número de avisos. A las 08:43 horas se ha comunicado la presencia de un obstáculo fijo en la BA-012, en el punto kilométrico 19,631, en Arroyo de San Serván, en sentido creciente de la kilometración.

En Guareña, la EX-105 presenta un obstáculo fijo en el kilómetro 23,452, en sentido decreciente, según el aviso emitido a las 08:30 horas.

En la capital pacense, la N-430 registra otro obstáculo fijo en el kilómetro 0,896, en sentido creciente, comunicado a las 07:58 horas.

Asimismo, en Azuaga se ha señalado un obstáculo fijo en la EX-111, en el kilómetro 1,278, en sentido decreciente (07:55 horas); en Solana de los Barros, en la BA-054, en el kilómetro 9,679, en sentido creciente (07:53 horas); y en Almendralejo, en la BA-070, en el kilómetro 15,798, también en sentido creciente (07:45 horas).