Los 15 restaurantes de Extremadura recomendados por la Guía Michelin 2026

En esta edición, la selección supera los 700 establecimientos en España, entre ellos cuatro en la provincia de Badajoz y once en la de Cáceres

Acto de entrega de las placas que acreditan las placas que los acreditan los restaurantes recomendados por la Guía Michelin 2026

Acto de entrega de las placas que acreditan las placas que los acreditan los restaurantes recomendados por la Guía Michelin 2026 / Cedida

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

Quince restaurantes de Extremadura han sido incluidos como recomendados en la Guía Michelin 2026, un sello de calidad que refuerza la proyección gastronómica de la comunidad. La selección se basa en criterios como la calidad del producto, el dominio de las técnicas culinarias, la armonía de sabores, la personalidad de la cocina y la regularidad en la propuesta. Los establecimientos han recogido sus placas acreditativas en un acto celebrado en el Cigarral del Ángel Custodio de Toledo.

En la provincia de Badajoz figuran Tuétano (Mérida), La Rebotica (Zafra), Galaxia Cocina Pepehillo (Badajoz) y Drómo (Badajoz). En la provincia de Cáceres aparecen Al Norte (Jarandilla de la Vera), Borona Bistró (Cáceres), El Palancar (Pedroso de Acim), Hábitat Cigüeña Negra (Valverde del Fresno), Javier Martín (Cáceres), Madruelo (Cáceres), Miga (Cáceres), Parada de la Reina-Martina Bistró (Plasencia), Tupío (Miajadas), Torre de Sande (Cáceres) y Veratus (Jarandilla de la Vera).

En esta edición, la guía ha seleccionado a más de 700 establecimientos en toda España, una cifra que se ampliará en los próximos meses.

Entrega de placas en Toledo

La ceremonia ha reunido a más de un centenar de representantes del sector, entre restauradores y miembros de asociaciones profesionales. El acto ha estado conducido por el chef del restaurante El Bohío y presentador de Masterchef, Pepe Rodríguez.

Acto de restaurantes recomendados por la Guía Michelin 2026 celebrado en Toledo

Acto de restaurantes recomendados por la Guía Michelin 2026 celebrado en Toledo / Cedida

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, ha destacado el dinamismo de un sector “estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural en el territorio”.

Impulso a la restauración

La entidad financiera ha ampliado su acuerdo con Michelin para convertirse en entregador oficial de las placas de los restaurantes recomendados en 2026 y organizará durante el primer trimestre del año una docena de actos en distintas comunidades autónomas.

A través de su división especializada Food&Drinks, ofrece servicios adaptados a restaurantes, bares y cafeterías, con soluciones tecnológicas de cobro, financiación específica y asesoramiento para contribuir a la rentabilidad y modernización del sector.

