Entre el 40% y el 50% de los casos de cáncer se pueden prevenir, según la AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) advierte que entre el 40 y el 50% de los cánceres se pueden prevenir mediante cambios en los hábitos de vida. Así se ha puesto de manifiesto durante el IX Congreso Extremeño de Personas con Cáncer y Familiares celebrado este jueves en Cáceres, donde pacientes, familiares, profesionales sanitarios, investigadores y representantes institucionales se dieron cita con el objetivo de compartir experiencias y propuestas para mejorar la atención y la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad.

El presidente nacional de la AECC, Ramón Reyes, ha subrayado la necesidad de escuchar a los pacientes y familiares para adaptar los servicios gratuitos a sus necesidades, insistiendo en que «nadie puede afrontar solo el cáncer», según recoge Efe. Asimismo, ha advertido sobre el tabaquismo y la introducción de nuevos productos como los vapers entre los jóvenes, que buscan generar adicción, recordando que la prevención es un pilar clave para reducir la incidencia de la enfermedad.

Responsables de la AECC y autoridades, ayer en Cáceres. / CEDIDA

El congreso ha sido inaugurado por Andrea Wizner, paciente, y contó con la participación de representantes institucionales como la consejera de Salud en funciones, Sara García Espada; el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Evelio Robles; el de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales; el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Jesús Vilés; y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

Durante la jornada se han celebrado varias mesas redondas con profesionales de distinta índole: nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, fisioterapeutas, oncólogos, investigadores... y se ha puesto el acento en la humanización y la escucha de los pacientes y sus familiares. El presidente de la AECC en Cáceres, Pedro Pastor, cerró el congreso con un balance del mismo.