Alcántara y La Serena siguen desembalsando y la presa del Zújar abre una nueva compuerta

Tras 22 días consecutivos de lluvias en Extremadura, el tiempo ha dado una tregua este jueves, pero las cuencas hidrográficas siguen en niveles máximos, vigilantes y con las compuertas abiertas en buena parte de sus presas.

Los dos principales embalses de la región y los más grandes de España, La Serena en la cuenca del Guadiana y Alcántara en la del Tajo, continúan desembalsando esta mañana a pesar del parón en las precipitaciones este jueves.

Además, la presa del Zújar, que bebe directamente de La Serena y amenaza de posibles inundaciones a la zona de Vegas Altas, ha abierto hoy una nueva compuerta, "incrementándose el caudal hasta los 400 metros cúbicos por segundo", según informa la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

De esta forma, en la cuenca del Guadiana hay 19 embalses en Extremadura que se encuentran aliviando agua en estos momentos. Son:

-Cíjara

-García de Sola

-Orellana

-La Serena

-Zújar

-Cancho del Fresno

-Ruecas

-Azud de Lavadero

-Gargáligas

-Cubilar

-Búrdalo

-Los Molinos

-Villalba de los Barros

-Tentudía

-Proserpina

-Villar del Rey

-Los Canchales

-Horno Tejero

-El Boquerón

Además, en esta cuenca se contabilizan 17 estaciones de aforo en los ríos que superan el umbral de aviso hidrológico rojo, lo que indica situaciones "muy peligrosas, con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos. Esto son: Guadiana en Orellana, Zújar, Guadiana en Villanueva de la Serena, Ruecas a Azud de Lavadero, Ruecas en Hernán Cortés, Guadámez en Golondrón, Búrdalo en Santa Amalia, Guadiana en Valverde de Mérida, Matache a ab. Los Molinos, Guadiana a ab. Montijo, Lácara a ab. Canchales, Guadajira en Guadajira, Alcazaba en Montijo, Lorianilla en Montijo, Albuera en Talavera, Gévora en Valdebótoa y Azud del Guadiana.

Situación en la cuenca del Tajo

En la cuenca hidrográfica del Tajo, en la provincia de Cáceres, esta mañana se encuentran cinco embalses en nivel rojo:

-Valdecañas

-Valdeobispo

-Jerte-Plasencia

-Alcántara

-Cedillo

Además, la cuenca registra en la provincia cacereña otros cinco tramos de río en umbral rojo por riesgo de desbordamientos: Jerte en Galisteo, Almonte en Molino Buitrera, Tiétar en Valverde de la Vera, Tiétar en Casatejada-Jaríz-Bazagona y Alagón en Coria.