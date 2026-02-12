Tiempo
La alerta amarilla vuelve a Extremadura por lluvia y fuertes vientos en varias comarcas
La Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, las Vegas del Guadiana, y la Siberia extremeña estarán en alerta amarilla este viernes, 13 de febrero por fuertes vientos de componente oeste que podrían llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora
El paso por Extremadura de los frentes asociados a la borrasca 'Nils' también activará un aviso amarillo por lluvia intensa en el norte cacereño, donde se podrían recoger los 40 litros por metro cuadrado en doce horas.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta por viento se iniciará a las 3:00 horas del viernes y permanecerá activa hasta las 9:00 horas en las Vegas del Guadiana y la Meseta cacereña, y hasta las 18:00 horas en Villuercas y La Siberia.
En el caso del norte extremeño, el aviso por lluvia estará en vigor desde la medianoche hasta las 18:00 horas.
En episodios de fuertes vientos, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura recomienda guardar objetos que puedan ser retirados por el viento, no protegerse en muros, tapias o árboles, no viajar en la medida de lo posible y, en caso de tener que circular por las carreteras hacerlo con la máxima precaución.
Asimismo, recomienda prestar especial atención a la hora de realizar adelantamientos, llevar consigo siempre un teléfono para estar comunicados en caso de emergencia con el Servicio de Emergencias 112.
