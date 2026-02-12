Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuso reprocha a Vox el bloqueo a Guardiola: "¿Nos quieren llevar a elecciones en Extremadura?"

La dirigente del PP pide a la formación de Abascal que no "boicotee" la estrategia común de la Comunidad de Madrid y Extremadura contra el Gobierno de Pedro Sánchez

María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, en la cumbre que celebraron en Mérida en febrero de 2025.

María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, en la cumbre que celebraron en Mérida en febrero de 2025. / El Periódico

Rocío Entonado Arias

Mérida

"Después de Extremadura y Aragón llega Castilla y León; después Andalucía y muy pronto 2027. Tic-tac". La falta de acuerdo para la investidura de María Guardiola en Extremadura se ha colado este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el bloqueo de Vox, a quien ha acusado de agitar el fantasma de la repetición electoral.

"Ahora también en Extremadura. ¿Nos quieren llevar a elecciones en Extremadura?", ha preguntado Ayuso en respuesta a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, durante la sesión de control. Ayuso ha pedido a Vox que no "boicotee" ni "ponga en peligro" lo que ha definido como una estrategia compartida de Extremadura y la Comunidad de Madrid frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Interés electoral

"¿Qué aportan ustedes? Circulen. Si no van a ayudar, circulen", ha añadido tras advertir que la inestabilidad institucional en Extremadura podría debilitar la posición de los gobiernos autonómicos del PP en asuntos como la financiación autonómica, la política fiscal o la defensa de competencias.

En su intervención, la presidenta madrileña ha reprochado a Vox que "utilice unas elecciones para meterse en las regiones de al lado pensando en sus réditos", mientras el PP sigue peleando "solo, con uñas y dientes" frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ayuso ha citado, entre otros, el debate sobre energía, sanidad, Formación Profesional o la inmigración, al afirmar que el Gobierno ha promovido "esa regularización para que sigan viniendo (inmigrantes) de tres en tres sin poder controlar el acceso a servicios públicos".

Los "éxitos" de Ayuso

En respuesta, Pérez Moñino ha criticado "los éxitos" de la gestión de Ayuso, entre ellos los "siete años sin construir las 25.000 viviendas que prometió en 2019", el hacinamiento en el transporte público o el aumento de las listas de espera sanitaria un 64%.

La presidenta madriñela ha lamentado que Vox "esté comprando pancartas de segunda mano en las mismas tiendas que la izquierda", a lo que la diputada de la formación ha replicado que el PP "se une con la extrema izquierda para tumbar todas las propuesta de Vox". "Después de Extremadura y Aragón llega Castilla y León, después, Andalucía y muy pronto 2027. Tic-tac", ha rematado Pérez Moñino.

