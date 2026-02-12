Casar de Cáceres se disfraza de tradición: vuelven los Bujacos, las murgas y el pulso de la calle

En Casar de Cáceres, el Carnaval tiene un personaje propio que lo distingue y que, en realidad, suele venir en pareja: los Bujacos. Son muñecos de trapo —figuras a tamaño humano, vestidas y montadas en escenas— que se convierten durante estos días en el gran reclamo del pueblo: aparecen expuestos por distintos puntos del municipio, con temática libre pero siempre con mensajes positivos, y acaban protagonizando algunos de los momentos más esperados, como la “pedida” y la “boda de los Bujacos”, que ponen a todo el mundo a jugar con la tradición, el humor y la imaginación. Los Bujacos están hechos de bálago o paja cubiertos con tela u otros materiales. Este año en el VIII Concurso de Bujacos participarán en torno a 25 parejas de bujacos y se creará un mapa de las ubicaciones de los bujados por el pueblo.

Ese espíritu, el de un Carnaval que se vive en la calle y en comunidad, marca la edición 2026, que se despliega del 12 al 17 de febrero y que combina memoria, música, disfraces y concursos para todas las edades.

Cartel del Carnaval de los Bujacos de Casar de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Un arranque con memoria: del documental al pregón

La programación de Casar de Cáceres calienta motores el jueves 12 de febrero con una mirada atrás: la proyección del documental del Carnaval casareño de 1984, a cargo de Flori Montaña, en la casa de cultura (19.00 horas). Es el tipo de inicio que explica por qué aquí el Carnaval no es solo un fin de semana: es relato, costumbre y relevo generacional.

El viernes 13 llega el primer gran día de calle. Por la mañana, el pueblo se llena de color con el pasacalle de disfraces de la Escuela Infantil ‘Zarapico’ y del IESO ‘Vía de la Plata’ (11.15 horas), y después con la fiesta de disfraces de los mayores del Centro de Día y pisos tutelados (11.30). Por la noche, ya en la Caseta Municipal (Plaza Sancho IV), el Carnaval toma voz con el pregón y la tradicional Muestra de Murgas (a partir de las 20.30), que como novedad añade un premio infantil-juvenil. Las pregoneras serán la murga 'Lo mejor de cada casa'. Y, como manda la costumbre de los concursos, llega también el momento de las decisiones del jurado: tras la muestra se entregan premios del Concurso de Carteles, de la propia Muestra de Murgas y el fallo del Concurso de Bujacos. La jornada remata con ambiente festivo: Fiesta Casareña de San Valentín con Javier Declare y DJ Teem (23.30 a 5.30).

DJ en la carpa municipal en los Carnavales de Casar de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Bujacos: creatividad en las calles y premio con “honor” en el desfile

El VIII Concurso de Bujacos vuelve a ser uno de los ejes más singulares. La propuesta invita a participar a cualquier persona (salvo el jurado), con una condición: presentar al menos dos bujacos y mantener una temática libre pero en clave positiva. Los bujacos deben quedar colocados del 9 al 13 de febrero, para que puedan ser visitados y valorados. El premio único es de 100 euros, y el resto de participantes recibe 50 euros (excepto el ganador). Además del reconocimiento, el bujaco ganador se gana un privilegio muy casareño: presidir el gran desfile de comparsas adultas.

Y como el Carnaval aquí también se interpreta, el sábado 14 aparece en el programa una de las citas con más sabor local: la ‘Pedida de los Bujacos’, acompañada de muestra de murgas y una gran pancetada para todos los asistentes en la Plaza de España (desde las 14.00). Una forma de convertir el mediodía en punto de encuentro y, de paso, de abrir la puerta al gran desfile de la tarde.

Concurso de murgas en Casar de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Murgas: letras, disfraces y competición con premio

La Muestra de Murgas mantiene su esencia popular: pueden participar adultos y niños, en grupos o comparsas de al menos cinco componentes, siempre disfrazados y con un mínimo de dos murgas por grupo. Hay premios de 350 euros para el primer puesto, 200 para el segundo y un premio infantil-juvenil (hasta 16 años) de 80 euros; el resto de participantes recibe 70 euros, salvo los premiados. Además, el sábado 14 a partir de las 14.00 los grupos inscritos pueden volver a cantar en la plaza (participación opcional, comunicándolo en la inscripción).

Entierro de la Sardina en Casar de Cáceres. / EL PERIÓDICO

El gran carrusel de comparsas: juveniles, adultas e infantiles

El sábado 14 por la tarde llega el gran despliegue: el desfile de comparsas adultas y juveniles, que un año más estará presidido por la pareja ganadora de los Bujacos 2026. El recorrido fijado —que se repite en las distintas modalidades— sale de Plaza de España, pasa por Calle Larga Alta y Paseo de Extremadura, y termina en la Caseta Municipal (Plaza Sancho IV). La salida del desfile adulto-juvenil está marcada a las 18.30.

El Carnaval baja el ritmo al día siguiente, pero no pierde personalidad. El domingo 15 es el día más gamberro y elegante a la vez: ‘Hortera party y boda de los Bujacos’ con Koke DJ y el Negro Valdez, desde las 14.30 en la Plaza de España, con una consigna clara: venir con “las mejores galas” para celebrar la boda del año. Por la tarde, el programa suma un plan para todas las edades: baile intergeneracional animado por Domingo Show, a las 18.30 en el Hogar del Pensionista.

El lunes 16 toma el protagonismo la cantera: Gran Desfile de Comparsas Infantiles (desde las 17.30), con entrega de premios en la Caseta Municipal a partir de las 19.00 (horario aproximado).

Y el cierre, como manda la tradición, es el adiós simbólico: el martes 17, desde las 17.00, llegan los actos fúnebres de la sardina y el Entierro de la Sardina, con charanga y gran sardinada para “aliviar las penas”, en un recorrido desde la Casa de Cultura hasta la Carpa Municipal.

Casar de Cáceres vuelve a proponer un Carnaval donde caben el documental y la charanga, la panceta y el pregón, las comparsas y las murgas… pero donde, por encima de todo, manda esa tradición tan propia de convertir un muñeco de trapo y relleno con bálago —el Bujaco— en el gran anfitrión de la fiesta.