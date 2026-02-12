CIEM respalda a los ambulantes extremeños y pide rebajar tasas ante la situación "insostenible"

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha trasladado su respaldo a la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (ACAEX) y a las empresas y personas trabajadoras de los mercadillos ante la situación que atraviesa el sector, agravada por la climatología de los últimos meses.

En un comunicado remitido este jueves, la patronal ha pedido a la Junta de Extremadura y a los ayuntamientos que, "en el marco de sus competencias", estudien fórmulas para aliviar la carga económica del colectivo, especialmente en lo relativo a la reducción o flexibilización de tasas municipales.

CIEM ha respaldado además la carta enviada por ACAEX a las administraciones públicas en la que solicitan medidas urgentes para paliar una situación que califican de "insostenible".

El presidente de la organización, José Luis Iniesta, ha señalado que "la situación del último año ha sido especialmente drástica para este colectivo, tanto desde el punto de vista económico como emocional, y la climatología está afectando directamente a su trabajo".

Siguen afrontando gastos

Según han trasladado desde ACAEX, durante los últimos meses han sido muy pocos los días en los que han podido ejercer su actividad con normalidad. A ello se suma, según indican, el impacto psicológico derivado de la incertidumbre, mientras continúan haciendo frente a sus obligaciones fiscales y al pago de tasas municipales que consideran elevadas en numerosos municipios.

"Detrás de cada puesto de mercadillo hay una familia que depende de esa actividad para vivir. No podemos permitir que un sector tradicional, que dinamiza la economía local en pueblos y ciudades, se vea abocado al cierre por circunstancias ajenas a su voluntad", ha afirmado Iniesta.

Petición a las administraciones

La Confederación ha reiterado su compromiso con las más de 70.000 empresas y personas trabajadoras autónomas a las que representa y ha asegurado que continuará defendiendo ante las administraciones públicas medidas que favorezcan la sostenibilidad y competitividad del tejido empresarial extremeño.