Organizan un dispositivo para llevar alimento en helicóptero a 480 ovejas aisladas en Arroyo de San Serván

Los animales permanecen desde el pasado jueves en una isleta del río Guadiana formada tras las lluvias de las últimas semanas

Avejas aisladas en una isleta del río Guadiana.

Avejas aisladas en una isleta del río Guadiana. / Juntaex

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura ha activado este jueves en Arroyo de San Serván (Badajoz) un dispositivo especial de emergencia, que ha permitido llevar alimento a 480 ovejas aisladas desde el pasado jueves en una isleta del río Guadiana formada tras las lluvias de las últimas semanas.

El dispositivo en el marco del Plan Inuncaex ha contado con la colaboración de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que ha aportado recursos humanos y materiales del Plan Infoex, entre otros un helicóptero que ha cargado aproximadamente 4.800 kilos de paja y 500 de pienso, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Helicóptero que transporte el alimento para las ovjeas aisladas en Arroyo de San Serván.

Helicóptero que transporte el alimento para las ovjeas aisladas en Arroyo de San Serván. / Juntaex

5,3 toneladas

En total, unas 5,3 toneladas de alimento, en un operativo que ha implicado a personal de la Guardia Civil, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, los bomberos del Cepei de la Diputación de Badajoz y también Cruz Roja.

La aeronave realizará este jueves unos 40 viajes desde el punto de acopio al de suelta. En este último, previamente había trasladado a cuatro bomberos forestales de la brigada helitransportada de Manchita y a un mecánico, equipo que se encargó de voltear los recipientes que transportaban la comida para dejarla a disposición de los animales y de recuperar el material empleado para el traslado. En el punto de acopio trabajó el retén de Mirandilla.

TEMAS

