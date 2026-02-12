Educación mantiene las oposiciones de maestros en Extremadura y avanza en su convocatoria.

La falta de entendimiento entre PP y Vox para conformar el nuevo gobierno de coalición en Extremadura, tras el mandato de las urnas el pasado 21 de diciembre, no pone en riesgo las oposiciones docentes anunciadas para este 2026, por el momento. De hecho, la negociación del proceso selectivo sigue avanzando y la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha citado a los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Personal Docente el próximo jueves 19 de febrero para negociar la resolución de la convocatoria que deberá publicarse próximamente.

«La consejería da un paso más para las próximas convocatorias de oposiciones; es una cita que afrontamos como siempre con la mano tendida y dispuestos al diálogo», señaló ayer la consejera de Educación, Mercedes Vaquera.

La ausencia de un nuevo gobierno regional tras los últimos comicios mantiene al anterior, presidido por María Guardiola, en funciones y de esta forma se puede seguir manteniendo ciertas tareas. Según destaca la Junta en una nota de prensa, esta oposición ya anunciada a finales de octubre, «es un proceso que está dentro de la actividad ordinaria de la Consejería de Educación».

Tanto las plazas como los cuerpos y las especialidades que se convocarán en las próximas semanas fueron negociadas en distintas mesas celebradas en octubre. Según se acordó y se anunció entones las oposiciones docentes en Extremadura de 2026 ofertarán un total de 333 plazas fijas que se destinarán al cuerpo de maestros, a una especialidad de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y otras especialidades singulares de Formación Profesional.

En concreto, la oferta se repartirá entre siete especialidades de maestros: 126 plazas para Educación Infantil, 37 para Pedagogía Terapéutica, 35 para Audición y Lenguaje, 32 plazas de Educación Primaria, 22 para Música, 9 para Inglés y otras 9 para Educación Física. Además, se convocarán 27 puestos para la especialidad de Inglés en las EOI y otras tres plazas para la especialidad de FP de Mecanizado y Mantenimiento de Maquinaria. El 10% de la oferta total está reservada para personas con discapacidad.

Esta oferta, según destaca la consejería, se llevó a cabo «tras un minucioso y exhaustivo análisis de la situación docente en Extremadura y basada en las necesidades que tiene el sistema educativo extremeño».

Maestros y profesores en las comunidades limítrofes

Aunque todavía hay detalles por concretar, como la fecha, la previsión es que los exámenes comiencen el 20 de junio, el día anunciado ya por otras comunidades limítrofes, como Castilla y León, que convocará plazas solo para profesores y abrió el plazo de inscripción a mediados de enero. Castilla-La Mancha, por su parte, también ha publicado ya la convocatoria con plazas solo de maestros y Andalucía, con oposiciones para profesores y maestros, aprobó su convocatoria este miércoles.