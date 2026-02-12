De Kristin a Oriana: el invierno que agotó el abecedario antes de marzo

El invierno de 2026 está dejando una imagen poco habitual en los mapas meteorológicos y en los titulares: Kristin, Leonardo, Neil y ahora Oriana, según las predicciones, obligará a usar paraguas y resguardar personas y bienes. En apenas semanas, España ha encadenado borrascas de alto impacto hasta avanzar el listado oficial de nombres hasta la letra O en pleno mes de febrero. Desde que AEMET y el grupo meteorológico del suroeste europeo comenzaron a nombrar las borrascas con gran impacto en 2017, nunca se había llegado tan lejos en el abecedario a estas alturas del invierno. En temporadas recientes, a mediados de febrero el sistema apenas transitaba por la letra I. Este año, en cambio, el ritmo de temporales ha acelerado el calendario nominal como si marzo estuviera ya a la vuelta de la esquina. No es solo una cuestión simbólica. El nombre implica que se trata de un episodio con previsión de avisos naranja o rojo por viento, lluvia, nieve o fenómenos costeros. Es decir, situaciones con capacidad real de generar daños y alterar la vida cotidiana.

Un sistema pensado para comunicar el riesgo

Las borrascas no se bautizan por su intensidad mediática, sino por su impacto previsto. Cuando una depresión profunda va a activar avisos significativos en amplias zonas, el servicio meteorológico correspondiente dentro del grupo europeo suroeste (España, Portugal, Francia, Bélgica y Luxemburgo) le asigna el siguiente nombre de la lista consensuada para la temporada. El objetivo es claro: mejorar la comunicación y la percepción del riesgo. Un nombre facilita el seguimiento, la coordinación institucional y la memoria colectiva del fenómeno. No es lo mismo advertir de “un frente atlántico activo” que de la llegada de “Oriana”. Durante décadas, los nombres propios en meteorología estuvieron reservados casi exclusivamente a los ciclones tropicales (huracanes y tifones). En el Atlántico, además, se utilizaban solo nombres femeninos, una práctica heredada de la tradición anglosajona y popularizada en el siglo XX. Pero a partir de los años 70, las críticas por su evidente sesgo machista llevaron a modificar el sistema: a partir de entonces se empezaron a alternar nombres masculinos y femeninos en las listas oficiales de huracanes del Atlántico.

El salto a Europa llegó mucho después. No fue hasta hace ocho años cuando AEMET y otros servicios meteorológicos europeos comenzaron a nombrar también las borrascas atlánticas de alto impacto, no por su estructura tropical —que no lo son—, sino por su capacidad de generar avisos significativos y riesgos para la población. Hoy, tanto huracanes como borrascas profundas europeas siguen listas consensuadas, alternando nombres y planificadas con antelación, con un objetivo claro: comunicar mejor el peligro y mejorar la prevención. La temporada comienza cada otoño con una lista cerrada de nombres ordenados alfabéticamente. Y este año la sucesión de sistemas frontales profundos ha hecho que en febrero el listado ya esté muy avanzado.

¿Qué ocurre cuando se llega a la Z?

La lista anual incluye un número determinado de nombres, normalmente suficientes para cubrir una temporada estándar. Si excepcionalmente se agotara el abecedario antes de finalizar el ciclo, el grupo meteorológico dispone de una lista de reserva previamente acordada.

No se reinicia el abecedario ni se improvisan denominaciones sobre la marcha. Existe una planificación previa que garantiza continuidad y evita duplicidades con otras regiones europeas. Hasta ahora, en el ámbito del suroeste europeo, no ha sido necesario activar ese escenario de forma temprana.

Que en febrero ya se transite por la O no significa que la lista esté agotada, pero sí refleja un ritmo inusualmente alto de episodios de alto impacto.

Extremadura: un arranque de invierno muy húmedo

Más allá de los nombres, lo que dejan estas borrascas son datos. Y en Extremadura, los números confirman un inicio de temporada muy lluvioso. Según los resúmenes climatológicos oficiales de AEMET, la precipitación media regional acumulada en noviembre y diciembre de 2025 alcanzó los 218,6 milímetros. En los últimos cinco años solo 2022 registró un diciembre con un índice de precipitaciones superior, con 303,9 milímetros. El inicio del invierno 2025-2026 se sitúa así muy por encima de varios ejercicios recientes, aunque sin alcanzar el pico extraordinario de finales de 2022. La concatenación de borrascas profundas de origen atlántico explica este patrón: entradas sucesivas de frentes, suelos saturados y embalses recuperando niveles tras años marcados por la sequía.

Más que nombres, una dinámica atmosférica

El hecho diferencial de este invierno no es solo que las borrascas tengan nombre, sino la frecuencia con la que se están activando los criterios de alto impacto. Eso revela una atmósfera especialmente dinámica, con un chorro polar ondulado y una circulación atlántica persistente. Que el abecedario avance tan rápido es, en el fondo, un indicador indirecto de esa actividad. Desde que el sistema de nomenclatura se implantó, no se había alcanzado en febrero un punto tan avanzado de la lista. El invierno aún no ha terminado. Quedan semanas potencialmente inestables por delante. Pero ya hay un dato que quedará en la estadística meteorológica: 2026 es el año en que el abecedario de las borrascas se consumió con una rapidez inédita antes de marzo. Y cada nombre, más allá del titular, ha sido la señal de que el temporal iba en serio.