Laureano León (PP) y Manuel Borrego (PSOE), nuevos senadores extremeños con el voto en contra de Vox

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha ratificado este jueves la designación de Laureano León (PP) y Manuel Borrego (PSOE) como nuevos senadores autonómicos con el voto favorable de ambos grupos, la abstención de Unidas por Extremadura y el voto en contra de Vox. Sin avances en la negociación para la investidura de María Guardiola, el guion previsto se ha cumplido y Ángel Pelayo Gordillo ha perdido el puesto que ocupaba en la Cámara Alta desde 2023, fruto de la cesión acordada entre PP y Vox en la pasada legislatura.

La elección del representante del PP y el rechazo de Vox a la votación se enmarcan en las tensiones que ambas formaciones mantienen en la negociación para formar gobierno desde la constitución de la Mesa de la Asamblea y refuerzan la falta de acuerdo en plena cuenta atrás para la sesión de investidura. Vox aspiraba a conservar el puesto de senador autonómico, pero ante el bloqueo actual los populares han optado por asegurarse una representación que les corresponde como fuerza más votada el 21 de diciembre.

El diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo, que pierde su escaño en el Senado por la falta de acuerdo con el PP. / ASAMBLEAEX.ES

Sesión de trámite

La ratificación de los senadores podría haberse alargado hasta el 20 de febrero (el Reglamento concede un mes desde la sesión constitutiva del Parlamento), pero ante la imposibilidad de activar la agenda parlamentaria por la falta de gobierno y el bloqueo actual, la Mesa, donde el PP tiene mayoría, ha optado por convocar un pleno exprés para consumar el trámite: en apenas seis minutos, los nombres de los dos candidatos se ha sometido a votación conjunta.

El relevo es inmediato: Jorge Amado y Ángel Pelayo Gordillo han cesado automáticamente como senadores autonómicos en el mismo momento en que la Cámara extremeña ha ratificado a Laureano León y Manuel Borrego. Vox ha subrayado que "les habría encantado" mantener este cargo, que consideran relevante tanto por la proyección institucional que ofrece como por el trabajo político del grupo en la Cámara Alta.

Manuel Borrego junto al diputado socialista Manuel Mejías. / ASAMBLEAEX.ES

Nueva designación

La formación defendía, además, la continuidad de Ángel Pelayo Gordillo al entender que su presencia en Madrid permitía reforzar el despliegue del partido en el Senado: Pelayo Gordillo no solo ha ejercido como representante autonómico de Extremadura, sino que había asumido funciones de coordinación interna y apoyo al trabajo parlamentario del grupo vinculadas a la organización de iniciativas, el seguimiento de asuntos territoriales y la interlocución en dinámicas de grupo.

Fuentes parlamentarias apuntan que, si finalmente PP y Vox alcanzan un acuerdo de gobernabilidad, podría abrirse la puerta a una nueva designación para que Pelayo Gordillo vuelva al Senado y recupere el escaño por designación autonómica.

Líderes provinciales

Laureano León, líder del PP en Cáceres desde 2004, ya ocupó escaño en el Senado por esta provincia entre 2016 y 2019. Por su parte, Manuel Borrego, secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz, ocupará el puesto que venía desempeñando Jorge Amado, quien ejerció esta responsabilidad de manera temporal tras el fallecimiento del expresidente Guillermo Fernández Vara el pasado mes de octubre.

Borrego, alcalde de Valverde de Leganés desde 2019, dejará su acta de diputado en la Asamblea por incompatibilidad de cargos conforme al código interno del PSOE. Su escaño en el Parlamento autonómico será ocupado por la pacense Justa Núñez Chaparro.