Montánchez se disfraza de tradición: vuelve el Carnaval del Jurramacho y su explosión de diversión

Auténtico y tradicional. Estas dos palabras definen al Carnaval del Jurramacho, Fiesta de Interés Turístico Regional incomparable a ninguna otra, que desde el viernes 13 al martes 17 de febrero transforma por completo la vida de los montanchegos y las miles de personas que se acercan para disfrutar de su originalidad. El Carnaval del Jurramacho es “una tradición única que hemos sabido transmitir de generación en generación” y “la expresión viva del carácter de nuestro pueblo", como afirma el alcalde de Montánchez, Joaquín Plana. Estos días los balcones lucen los típicos muñecos de Jurramachos en las calles principales.

Como vestirse de Jurramacho

Así es un Jurramacho

Sí, el Jurramacho es un disfraz universal que se caracteriza por el anonimato total, pues los jurramachos ocultan su identidad con algo tan montanchego como las fundas de jamón, el producto típico del municipio, que utilizan como improvisadas máscaras. A ello se le une la alteración de la voz y de la manera de andar, la indumentaria con ropas antiguas.

El Carnaval de Montánchez es una fiesta imparable, de la que existen documentos en el archivo municipal fechado el 2 de febrero de 1836. Como señala Hilario Jiménez, cronista oficial, “ni el Absolutismo del siglo XVIII, ni la Reforma Liberal del XIX, ni el Franquismo del siglo XX, ni siquiera la pandemia del covid-19” han podido pararlo.

Jurramachos en el Festival de la Máscara de Zamora. / EL PERIÓDICO

Programa

El programa de este año arranca el viernes 13 de febrero con el Carnaval Escolar y Carnaval de Mayores. Desde el mediodía el alumnado de los centros educativos se vuelca en el pasacalle temático Batuklown Añejo, que este año versará sobre la literatura universal y los cuentos populares. Los mayores de la residencia Balcón de Extremadura aprenderán por la tarde a hacer atrapasueños inspirados en los jurramachos.

Ganador Jurramacho 2025. / EL PERIÓDICO

Sábado, Jurramacho Fest

El sábado 14 de febrero es el Día del Jurramacho y se invita a disfrazarse para las cañas del mediodía. A las tres y media se abre el telón del Jurramacho Fest con un tributo a Los Chichos. Los niños aprenderán a elaborar un llavero con forma de Jurramacho en un taller que se desarrollará en la plaza de España. No será el único momento pensado para los más pequeños, pues a las cinco u meda comienza el Concurso de Jurramachinos y Mini Disco Infantil Pim, Pam, Pum. El ganador recibirá un abono de la piscina municipal, inscripción del campamento de verano, entradas para festejos taurinos, culturales y actividades deportivas, todo gratis. El mejor grupo de Jurramachinos se llevará un premio económico.

Esa tarde habrá también un taller para preparar caretas de Jurramachos en los soportales de la plaza de España, así como un Ropero de Jurramacho para que todo el mundo pueda elegir la prenda que más le guste.

Cartel del concierto de Huecco y su banda en el Jurramacho Fest. / EL PERIÓDICO

La música de calidad es uno de los ingredientes del Jurramacho Fest y por eso Huecco y su banda actuará en la plaza de España a partir de las siete de la tarde. Una vez finalizado el concierto empieza la cuenta atrás para vestirse con el atuendo de Jurramacho, pues a partir de las ocho y media se concentran para participar en el concurso amenizados por la Batukada Tiempo al Tiempo. Habrá un premio para quien se alce con el título de Jurramacho Mayor, que le permitirá asistir gratis a la piscina, espectáculos taurinos y culturales de Montánchez a lo largo del 2026, además de 200 euros en metálico. El mejor grupo de Jurramachos recibirá 300 euros. Sobre las nueve menos cuarto se pronunciará el pregón y se proyectarán los vídeos promocionales del municipio. Desde las nueve y media de la noche habrá música sin descansos con la acreditada orquesta Neverland. La fiesta se prolonga a la madrugada con ‘La batalla del reggaeton La nueva escuela vs Old School.

Cartel del Carnaval del Jurramacho 2026. / EL PERIODICO

Domingo, Día de las Carrozas

El domingo 15 de febrero es el esperado Día de las Carrozas y las Charangas. Habrá animación con la Charanga Follow The Leader. El desfile comienza a las dos y media de la tarde y saldrá de la estación de autobuses-Plaza de España. Hay sustanciosos premios. En el Salón Marilá a partir de las seis y media habrá baile de disfraces con ‘Una banda de locos’ a la que seguirá DJ Jonathan Galeano.

El lunes 16 de febrero es el Día del Niño. La actividad comienza con una ruta guiada por los murales críticos que saldrá desde la plaza de España. Sobre la una se desarrollará un concurso infantil de disfraces en la carpa, con interesantes premios. Habrá piñata infantil y para adolescentes y actuaciones musicales durante la tarde.

El martes 17 de febrero será el Día del Entierro de la Sardina, cuyo velatorio será a las siete de la tarde en la plaza del Altozano.

El Carnaval del Jurramacho termina a el sábado 21 de febrero al mediodía con la tradicional carrera de cintas y carrera de cintas infantil que se celebra en la pista de caballos junta al Pabellón Polideportivo Javier Galán.