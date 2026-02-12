Accidente
Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
Como consecuencia del accidente, el conductor ha fallecido
El tren procedente de Madrid con destino Badajoz permanece detenido tras arrollar a un vehículo a la altura de Talavera de la Reina.
Los pasajeros del tren han explicado que este se ha comenzando a frenar bruscamente antes del impacto. "De repente ha empezado a haber humo, no sabíamos muy bien qué había pasado, y luego nos han dicho que habíamos arrollado un vehículo".
Además, añade que les dijeron que el tren estaba "destrozado" por la parte de delante y que el vehículo "se encontraba debajo".
Un hombre fallecido
Como consecuencia del accidente, el conductor del vehículo ha fallecido. Por su parte, ninguno de los 206 pasajeros que viajaban en el Alvia han resultado heridos.
De momento, afirman, los pasajeros se encuentran en el interior del tren, a la espera de la intervención de los servicios de emergencias.
- Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años
- Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
- Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
- Ocho carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento
- La borrasca Marta irrumpe con fuerza y pone a Extremadura en alerta naranja