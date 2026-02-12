Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo

Como consecuencia del accidente, el conductor ha fallecido

Pasajeros esperando en el interior del tren.

Pasajeros esperando en el interior del tren. / Cedida

Carolina León Carvajal

Badajoz

El tren procedente de Madrid con destino Badajoz permanece detenido tras arrollar a un vehículo a la altura de Talavera de la Reina.

Los pasajeros del tren han explicado que este se ha comenzando a frenar bruscamente antes del impacto. "De repente ha empezado a haber humo, no sabíamos muy bien qué había pasado, y luego nos han dicho que habíamos arrollado un vehículo".

Además, añade que les dijeron que el tren estaba "destrozado" por la parte de delante y que el vehículo "se encontraba debajo".

Un hombre fallecido

Como consecuencia del accidente, el conductor del vehículo ha fallecido. Por su parte, ninguno de los 206 pasajeros que viajaban en el Alvia han resultado heridos.

De momento, afirman, los pasajeros se encuentran en el interior del tren, a la espera de la intervención de los servicios de emergencias.

TEMAS
