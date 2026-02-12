San Vicente de Alcántara celebra su Carnaval con talleres, desfiles, fiestas y una inversión de 5.000 euros en premios

En San Vicente de Alcántara, el Carnaval no comienza cuando se inaugura oficialmente la programación. Empieza mucho antes, como ocurrió el pasado 13 de enero, cuando se hizo público el cartel anunciador del Carnaval, diseñado por el sanvicenteño Higinio Rodríguez, de Naranja Digital, marcando simbólicamente el inicio de una cuenta atrás cargada de ilusión y preparativos.

Desde ese momento, el municipio comienza a transformarse. El Carnaval se instala progresivamente en conversaciones, comercios, cocheras y hogares, donde vecinos de todas las edades dedican tiempo, imaginación y esfuerzo a diseñar los disfraces con los que después llenarán las calles.

Aumentan las visitas a mercerías y tiendas de complementos, reaparecen las máquinas de coser, se rescatan telas de otros años y se intercambian ideas en reuniones improvisadas entre amigos, familias y colectivos. Tardes cortando patrones, noches cosiendo lentejuelas, pruebas de vestuario, ensayos de coreografías en fábricas y calles, y conversaciones en torno a colores, temáticas y detalles forman parte de un proceso creativo invisible que convierte al Carnaval en una auténtica obra colectiva.

Del 11 al 17 de febrero, todo ese esfuerzo culminará con una programación pensada para todos los públicos, que combina formación, convivencia, espectáculo, tradición y participación.

Talleres y primeras actividades

El inicio del Carnaval llegará con los talleres infantiles en el Museo del Corcho y en el Centro Joven, donde los más pequeños comenzarán a dar forma a sus disfraces y a integrarse en una tradición que se transmite de generación en generación.

Estos espacios se convierten cada año en el primer punto de contacto con el espíritu carnavalero, fomentando la creatividad desde edades tempranas.

El desfile escolar, se traslada al jueves por la lluvia

Para muchas personas, el desfile infantil es de los más entrañables del programa, donde se mezclan emoción, orgullo y complicidad. Y es que más de cuatrocientos alumnos y alumnas del CEIP Pedro Vilallonga Cánovas y de la Escuela Infantil Municipal recorrerán las calles acompañados por la batukada Batrakazú, todo bajo la temática “Disney”, en un desfile que reúne a familias enteras y convierte el municipio en una gran fiesta al aire libre. Como novedad, este año será la primera vez que desfile en la mañana del viernes ADISANVI, la Asociación de Personas con Discapacidad de San Vicente de Alcántara, haciéndolo con el objetivo de que todos los usuarios del colectivo, también los de otros municipios de la comarca, puedan disfrutar del carnaval sanvicenteño.

La salida, que estaba prevista para el viernes 13, se ha adelantado al jueves 12 a las 10.30 horas debido a la alta previsión de lluvia. El vistoso desfile recorrerá las principales arterias de la Ciudad del Corcho.

Ocio juvenil y creatividad para la noche del viernes

La jornada del viernes continuará por la tarde con el Bingo 'Edición Carnaval' en el Centro Joven y, ya por la noche, con la fiesta temática 'El Arca de Noé' en el Pabellón Multiusos, una cita que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro del público joven durante el Carnaval.

Esta fiesta, que cada edición gana nuevos adeptos, nace con el objetivo de “calentar motores” antes de los días centrales de la programación, creando un ambiente previo que favorece la convivencia, la participación y la implicación en el conjunto de actividades.

A partir de la medianoche se celebrará el Concurso de Playback, uno de los eventos más esperados por su originalidad, su nivel de participación y su capacidad para poner en valor el talento local, convirtiéndose en un espacio de expresión artística donde confluyen humor, música y puesta en escena.

Toda la info del Carnaval

Sábado familiar y gran fiesta musical

El sábado 14 de febrero estará especialmente dedicado a las familias, uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene el Carnaval sanvicenteño. La Fiesta Infantil y Familiar, con desfile de disfraces y el espectáculo 'Canta con Disney', busca consolidar un espacio compartido en el que niños, madres, padres y abuelos participen conjuntamente en la celebración.

Este enfoque responde a una apuesta clara por fomentar la transmisión intergeneracional de la tradición. La implicación familiar en la elaboración de disfraces y la asistencia conjunta a los actos crea vínculos duraderos con la fiesta y garantiza su continuidad en el tiempo.

Además, el concurso de disfraces en familia incentiva la participación colectiva, promoviendo propuestas elaboradas de forma conjunta y reforzando el carácter inclusivo del Carnaval, donde todas las edades tienen un papel protagonista.

Por la noche, el Pabellón Multiusos acogerá la Gran Fiesta del Carnaval 2026, con la animación de Emyl Ramos y Pedraza, en una velada con dos de los djs más populares de las fiestas madrileñas, destacando al sanvicenteño Emyl, habitual de la radio en Hit Fm.

El gran desfile del domingo

Todavía con el olor a buche en las calles de la localidad por el 'Domingo Gordo', se vivirá el momento central con el Gran Desfile del Carnaval Sanvicenteño, que partirá desde la Pared Nueva a las 17.00 horas. Comparsas, grupos, parejas y disfraces individuales mostrarán meses de trabajo ante vecinos y visitantes.

Ante la previsión de inestabilidad meteorológica, desde la Concejalía de Festejos se ha decidido no instalar la grada prevista de 60 metros y unas 400 localidades en la Avenida Nuestra Señora de Guadalupe, priorizando una gestión responsable y eficiente de los recursos municipales y evitando un gasto que podría no aprovecharse plenamente.

Tras el desfile, se celebrará una sesión de animación con Marcox en el Pabellón Multiusos, y la posterior entrega de premios a las 20:00 horas.

Apuesta por la creatividad y la participación

El Ayuntamiento destina este año una inversión cercana a los 5.000 euros en premios, repartidos entre los distintos concursos y categorías del Carnaval, con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la creatividad y las horas de trabajo que hay detrás de cada disfraz, cada coreografía y cada montaje colectivo.

Esta dotación económica refuerza el compromiso municipal con la participación ciudadana y contribuye a consolidar el Carnaval como una de las principales expresiones culturales del municipio.

El entierro de la sardina despide la programación municipal

La programación concluirá el martes 17 de febrero con el tradicional Entierro de la Sardina, que partirá desde la calle Capellanía y recorrerá el municipio hasta el Pabellón Multiusos. Tras el cortejo, se celebrará la popular degustación de sardinas asadas, sangría y cabezá, manteniendo viva una de las tradiciones más queridas del Carnaval sanvicenteño.

El Carnaval Chico: La Revolución sale con la fuerza de Jony

El Carnaval de este año tendrá también un significado especial para los sanvicenteños, pero, sin lugar a dudas, para la comparsa La Revolución, que vivirá su primera edición tras el fallecimiento, hace diez meses, de Jonathan Robledo Ortega.

Sus compañeros saldrán a la calle con más fuerza que nunca, impulsados por los valores, la pasión y el compromiso con el Carnaval que él les transmitió, convirtiendo su recuerdo en motor de unión, continuidad y superación.

Además, el sábado 21 de febrero se celebrará la III Convivencia Carnavalera, que por primera vez llevará su nombre, dentro del conocido como Carnaval Chico. Esta jornada, organizada por la asociación con el apoyo del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara, contará con juegos populares, tamborada, actuación de la Academia de Danza Tania,el desfile comarcal y una gran fiesta en el Pabellón Multiusos, con la actuación de Aurelio Gallardo y numerosas sorpresas.