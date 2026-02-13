Ecologistas en Acción denuncia una visita “sesgada” de eurodiputados a la central de Almaraz

Una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitará la central nuclear de Almaraz y el Parque Nacional de Cabañeros los próximos 16 y 17 de febrero con el objetivo oficial de recabar información “equilibrada y completa” sobre el cierre de la planta extremeña y sobre el impacto de la ausencia de caza en el espacio protegido. La visita llega en un momento clave para el futuro energético y medioambiental de Extremadura y Castilla-La Mancha, generando un intenso debate político y social.

Ecologistas en Acción ha denunciado el carácter “sesgado y partidista” de esta misión, al considerar que rompe con la tradición de pluralidad y respeto a los procesos democráticos y a las competencias de las distintas administraciones. La organización cuestiona que la delegación no responda a criterios básicos de equilibrio institucional ni de representación diversa, lo que, a su juicio, resta credibilidad al proceso.

Solo hombres

Según la organización ambiental, la delegación está compuesta exclusivamente por hombres, con una mayoría clara de representantes de la ultraderecha y procedentes de un mismo país. Para Ecologistas en Acción, esta composición incumple criterios elementales de pluralidad política, territorial y de género, algo que consideran especialmente grave en una misión que aborda cuestiones sensibles como la energía nuclear y la gestión de espacios protegidos.

La visita se produce tras varias peticiones ya evaluadas por la Comisión Europea. En el caso del Parque Nacional de Cabañeros, la Comisión concluyó en un informe que no existen razones para emprender acciones desde la institución europea. “La actividad cinegética desarrollada hasta diciembre de 2020 ha generado impactos que todavía son evidentes en el terreno y en la situación de los ungulados en el parque nacional”, afirma Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Toledo, subrayando que los efectos de la caza aún son visibles.

En cuanto a la central nuclear de Almaraz, la Comisión Europea aún no ha remitido su respuesta oficial por escrito, aunque ya avanzó que la decisión sobre su cierre corresponde al Gobierno de España y que se ajusta a la normativa comunitaria. El futuro de Almaraz, infraestructura estratégica para el empleo y la economía extremeña, sigue así en el centro del debate político europeo y nacional.

Intento de influir

“Hasta ahora, siempre habíamos visto cómo las peticiones se cerraban cuando la Comisión dictaminaba que no había caso. Aquí hay una clara intención de mantenerla para ejercer presión política, sin ninguna razón técnica”, explica Nuria Blázquez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción. La organización interpreta la continuidad del expediente como un intento de influir políticamente en decisiones ya evaluadas por los órganos competentes.

De hecho, se ha decidido organizar una de las dos únicas visitas que la comisión de peticiones realiza cada semestre, lo que constituye un hecho excepcional. Para los ecologistas, esta decisión evidencia una preocupante instrumentalización política de un órgano que debería actuar con neutralidad y rigor técnico.

Ecologistas en Acción lamenta también que en esta ocasión no se haya invitado a las organizaciones ecologistas a participar en los encuentros, rompiendo —según denuncian— con la práctica habitual de escuchar a todas las partes implicadas. La exclusión de colectivos ambientales alimenta las críticas sobre la falta de equilibrio en la agenda de la delegación europea.

“Han convertido la comisión de peticiones en un chiringuito al servicio de sus intereses políticos, en lugar de la puerta de entrada de demandas de la ciudadanía que solía ser”, declara Julio César Pintos, portavoz de Ecologistas en Acción en Extremadura. La entidad reclama recuperar el espíritu original de la comisión como cauce transparente y plural para las preocupaciones ciudadanas.

Desde Ecologistas en Acción se insta al Parlamento Europeo a actuar con transparencia, rigor y equilibrio en investigaciones que afectan a cuestiones estratégicas como la energía nuclear en Extremadura y la conservación de espacios naturales protegidos. La visita a Almaraz y Cabañeros se perfila así como un nuevo foco de tensión política con impacto directo en el territorio extremeño.