Tiempo en Extremadura
Extremadura activa avisos amarillos por lluvias intensas y rachas de hasta 70 km/h
La inestabilidad meteorológica marcará la jornada de este viernes en Extremadura, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel amarillo por lluvias y fuertes vientos en distintas comarcas de la comunidad.
EUROPA PRESS
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en las zonas cacereñas Norte, Villuercas y Montánchez lluvias con una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, desde las 00,00 horas hasta las 18,00 horas.
Además, se prevén vientos de componente oeste con rachas máximas de 70 kilómetros por hora en la provincia de Badajoz y en la meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, desde las 03,00 horas y hasta las 18,00 horas de este viernes.
Recomendaciones
El 112 recomienda a las alcaldías de dichas zonas que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.
A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.
En cuanto al viento, se recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados, como toldos o tiestos, así como evitar protegerse en muros, tapias o árboles, ha informado la Junta en nota de prensa.
Además, en caso de tener que circular por carreteras, hacerlo prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos, así como ponerse en contacto con el 112 en caso de necesidad.
