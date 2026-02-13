María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, reconocida como 'Mujer Influyente'

El sindicato CSIF Extremadura ha reconocido la trayectoria de la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, en la nueva edición de sus Premios 'Mujer Influyente'.

En la cuarta edición de estos galardones, CSIF ha tenido en cuenta el "brillante bagaje profesional" de María Ortiz en los medios de comunicación de la región, primero en su dilatada trayectoria en Onda Cero Extremadura -entre los años 1995 y 2025- donde llegó a ser directora, bajo los criterios de la "profesionalidad, rigor y libertad de expresión" que implantó y desarrolló en todos los equipos de trabajadores y espacios de la emisora y que ella misma ejercitó como tertuliana en Canal Extremadura TV.

Nacida en Montijo (1971), es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y en la actualidad, y desde mayo del año pasado, es directora general del grupo Prensa Ibérica en Extremadura, afrontando de esta manera un enorme reto profesional por delante en el ámbito de la prensa escrita.

Además, ha sido columnista en la Crónica de Badajoz y El Periódico Extremadura y corresponsal en la región de agencias de ámbito nacional como Colpisa o Servimedia.

María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura / CARLOS GIL

La periodista extremeña destaca también por su contribución en la lucha contra el cáncer, ahora como vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer; y es coautora del libro 'Liderazgo y Género'.

La periodista, que no concibe "la manera de dirigir un equipo sin alma", como ella misma ha subrayado en varias ocasiones, es un ejemplo de desarrollo personal y profesional de éxito basado en el liderazgo femenino, la defensa de la igualdad y la corresponsabilidad social, y la puesta en valor de Extremadura como tierra de desarrollo y oportunidades.

Todo ello hace a María Ortiz merecedora de los IV Premios Mujer Influyente, unos galardones que entrega cada año CSIF Extremadura en reconocimiento a la labor de la mujer en favor de la igualdad de derechos y, desde su ámbito profesional y desde su influencia, en el desarrollo laboral, económico y social de la región.

En ediciones pasadas, la organización sindical ha concedido esta distinción de "mujer influyente" a la presidenta de ATA Extremadura, Candelaria Carrera, en la primera edición de 2023; a las fiscales delegadas de Violencia sobre la Mujer en Badajoz y Cáceres, Inocencia Cabezas Rangel y Elisa Carrión San Cecilio, en 2024; y a la galerista y coleccionista Helga de Alvear, en 2025.