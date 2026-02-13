Navalmoral calienta motores con Jara y Valeria como reinas

Navalmoral de la Mata ya tiene Reinas del Carnaval 2026. La localidad arrancó oficialmente su programación con un fin de semana de alta participación que tuvo su acto central en el Edificio Multiusos, escenario de la Gala de Elección de Reinas, seguida con entusiasmo por un recinto lleno y entregado de principio a fin.

Valeria Gómez de la Peña Los Bichicuondos, reina infantil. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Tras la deliberación del jurado, la corona recayó en Jara Robles Castaño (16 años), presentada por la Peña Torremocha, y en Valeria Gómez Caballero (8 años), de la Peña Los Bichicuondos. En la gala también participaron Noa Díaz Masa (10 años), por la Peña El Cascabel; Sofía Ovejero Pandero (8 años); y Vera Barroso Mariscal (10 años), por la Peña Los Santeros. La noche destacó por el nivel de los trajes, las puestas en escena y la emoción compartida entre peñas, familias y asistentes, en un ambiente que volvió a confirmar el tirón del Carnavalmoral.

King África con las aspirantes a reinas del carnaval. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Uno de los momentos más celebrados llegó con la actuación de King África, que convirtió el Multiusos en una auténtica fiesta, haciendo bailar a peñas y público.

Las murgas son una explosión de imaginación en escena. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Un arranque con murgas

La programación del Carnavalmoral comenzó el viernes pasado con la apertura del Concurso de Murgas y Chirigotas en el Teatro del Mercado, con actuaciones de Faratabailes, Semos Diferentes y Cuerpos Especiales. El concurso vivirá su segundo pase el viernes 13, cuando se conocerán los grupos ganadores de esta edición.

El alcalde de Navalmoral, Enrique Hueso con las reinas de 2025, Candela y Sofía. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

El sábado por la mañana, además, se celebró en la Plaza Vieja la instalación de la baldosa conmemorativa dedicada a las Reinas del Carnaval 2025, Candela y Sofía, una iniciativa estrenada el pasado año y que en 2026 cumple su segunda convocatoria, fijando en el espacio urbano un recuerdo permanente del reinado carnavalero.

Más allá de los actos, el ayuntamiento subraya una idea clave: el Carnaval de Navalmoral se sostiene sobre la implicación de su gente. Meses de preparación, trabajo colectivo en peñas, comparsas, chirigotas y carrozas, y una vivencia que se renueva cada año casi sin transición: cuando termina, ya se piensa en el siguiente. “Los moralos y moralas son el carnaval”, resumen desde la organización.

Esa identidad tiene también una marca diferencial: la capacidad de integrar. En Navalmoral, el visitante no se queda al margen; la fiesta lo absorbe. “No hace falta ser de aquí: en cuanto pisas el carnaval te sientes parte”, señalan.

Comparsa Los Santeros. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Raíces documentadas

El Carnavalmoral presume de historia: hay documentos del siglo XVIII que ya mencionan celebraciones carnavaleras en la localidad, y en el arranque del siglo XX aparecen referencias a sociedades y espacios de ocio vinculados a los bailes, como La Constancia (1911).

Un hito decisivo llegó en 1986, cuando fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento que impulsó su proyección y abrió una etapa de crecimiento que continúa, con el gran desfile del domingo como uno de sus momentos de mayor potencia visual y artística.

Las murgas derrochan imaginación en sus actuaciones. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Apoyo a colectivos

La edición 2026 mantiene su columna vertebral —desfiles, peñas, comparsas, carrozas, murgas y chirigotas, gala de reinas y el entierro de la sardina— y refuerza el apoyo al tejido carnavalero con un incremento de más de 10.000 euros en ayudas y subvenciones para peñas y agrupaciones.

También gana peso el relevo generacional. El desfile juvenil se consolida como cantera, con participación de centros educativos de primaria y secundaria y un dato de referencia: más de 2.200 participantes el año pasado.

En paralelo, el carnaval amplía su alcance con la retransmisión en streaming de actos principales: en su primera edición se superaron las 22.000 visualizaciones, con seguimiento desde países como Alemania, Noruega, Reino Unido, Turquía, Francia o Argentina, y en 2026 se afronta la tercera edición de estas emisiones.

La actualidad es uno los motores de inspiración de las murgas. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Organización y seguridad

Desde el consistorio recuerdan que el dispositivo se coordina con meses de antelación a través de la Junta Local de Seguridad, con participación de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios, reforzando especialmente las noches de mayor afluencia y el domingo para que la fiesta discurra “con total tranquilidad”.