La Patatera reconoce el talento creador de los malpartideños

La Pedida de la Patatera volverá a congregar a miles de personas en Malpartida de Cáceres el próximo martes, 17 de febrero, en una jornada festiva declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. La celebración rememora la antigua fiesta de quintos, cuando los jóvenes recorrían las casas del municipio en vísperas de Cuaresma pidiendo patatera.

La organización prevé un consumo total de alrededor de 1.500 kilos de patatera. De esa cantidad, el ayuntamiento aportará 500 kilos, con los que se elaborarán 2.600 raciones de embutido que se repartirán entre los asistentes. A ello se sumarán los productos que los propios vecinos llevarán en sus tradicionales carros, una imagen característica de esta cita popular.

Plaza de Malpartida de Cáceres durante la Pedida de la Patatera. / DIEGO CASILLAS

Programa

La jornada arrancará a las 12.00 horas con el encuentro popular en la plaza Mayor, donde también tendrá lugar el pregón. A continuación, se celebrará el tradicional pasacalle por el municipio, acompañado por charangas, en un ambiente festivo que combina música, participación vecinal y convivencia.

El reparto de patatera se realizará en los Arcos de Santa Ana. Tras ese momento central, la comitiva regresará a la plaza Mayor para continuar la celebración durante toda la tarde. El programa incluye una discoteca móvil dirigida al público joven en la zona de ocio de la Piscina Municipal y, ya en la Plaza Mayor, baile popular con la Orquesta Diamante, además de la actuación de Dj Tito.

En materia de transporte, habrá servicio regular de autobuses de línea y, además, los taxis de Cáceres contarán con autorización para cargar pasajeros en Malpartida de Cáceres. También se ha programado una ludoteca para facilitar la participación de las familias, con 140 plazas.

IX Gala de la Patatera

Junto a la fiesta en la calle, la programación incluye la IX Gala de la Patatera, que se celebrará la víspera, el lunes 16 de febrero, en la casa de cultura. Durante este acto se entregarán los galardones Patatera de Honor y Patatera Popular, con los que la Asociación Amigos de la Patatera y el ayuntamiento distinguen a personas que han contribuido al reconocimiento y divulgación de la patatera, así como de la gastronomía y los productos tradicionales.

Este año, la Patatera de Honor recae en el cocinero malpartideño Víctor Corchado, propietario y chef del restaurante Borona Bistró de Cáceres. El reconocimiento destaca su trayectoria formativa, profesional y empresarial, y especialmente su apuesta por la innovación culinaria asentada en la cocina tradicional extremeña, con una mención particular al uso y la promoción de la patatera malpartideña en su propuesta gastronómica.

Corchado, nacido en 1985, se ha formado en establecimientos de prestigio como el restaurante Atrio, Martín Berasategui o el hotel Ritz, entre otros. En su carrera acumula varios reconocimientos, entre ellos el Sol Repsol recibido en 2024, la recomendación en la Guía Michelín desde 2024, el Premio Espiga de Extremadura en 2014 y el premio EnSalsa del Periódico Hoy en 2021.

Por su parte, la Patatera Popular se concede a título póstumo a Juan Manuel Galán Doncel, conocido como ‘Chufla’, una figura muy querida por su carisma, humildad, simpatía y generosidad. Fallecido a los 54 años, muchos lo recordaban como “el alma sonora de Cáceres”.

Nacido en 1970 en Cáceres, se trasladó a Malpartida en 1982 con sus padres. En el año 2000 comenzó a participar como vocalista en el grupo Son de Secano, formación de la que formó parte hasta su fallecimiento. Autodidacta en su aprendizaje musical, también integró otros grupos como La Vieja Radio, La Pasma o Quinto Elemento. Su música estuvo presente en festivales como Womad, Play Cáceres o el Festivalino de Pescueza, y su banda compartió escenario con artistas como Macaco o Los Delinquentes. Era, además, un habitual de salas como El Corral de las Cigüeñas o la Sala Boogaloo.

Como parte de la IX Gala de la Patatera, Son de Secano actuará para rendir homenaje a ‘Chufla’ y mantener vivo su recuerdo en una cita que busca reconocer su aportación y la huella que dejó en la escena musical.