Peropalo: el carnaval más enigmático vuelve a Villanueva con su liturgia ancestral

El misterio y la tradición rodean al Peropalo, Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, que cada año atrae a Villanueva de la Vera –municipio cacereño con una población de 2.000 habitantes- a miles de curiosos y amantes de las celebraciones ancestrales. No hay carnaval que puede compararse ni tan siquiera acercarse a originalidad y participación. Todo está ya listo para el martes 17 de febrero, día principal del Carnaval y su fiesta del Pero Palo, que volverá a recorrer las calles del pueblo para ser ajusticiado y quemado en la hoguera como cada año. Además, cada noche una orquesta pone el broche final a los actos: Sábado, 14 de febrero, Orquesta Acuarela; domingo, 15 de febrero, Orquesta Coolores; lunes 16 de febrero, Orquesta Marhaba; martes 17 de febrero: Orquesta Evanix.

Como en toda fiesta verdaderamente auténtica, se desconocen los orígenes de la misma, aunque hay varias hipótesis. La primera es que se trate de un guerrillero de la Reconquista que fue hecho prisionero, después ajusticiado y durante varios días sufriera varios suplicios.

También se bajara que se trate de un malhechor que estaba huyendo de la justicia y que encontrara en la Sierra de Gredos su refugio. Habría sido apresado en las inmediaciones del pueblo y condenado a morir por los procedimientos de la Inquisición. También es posible que se trate de una representación por parte de los vecinos de los procesos inquisitoriales. En cualquier caso, Peropalo es un malvado, un muñeco en torno al cual se desarrolla una compleja liturgia carnavalera en la sus ingredientes principales son cultura, tradición, un pueblo unido y un sentimiento muy especial hacia este muñeco que es el Peropalo,

Las actividades comenzaron el pasado domingo 8 de febrero, día de la cabeza o la turra. Por la tarde se sacó en procesión la cabeza de Peropalo, que custodia la familia Salinero. Lo hizo ataviada con un sombrero y un pañuelo. Los mozos tratan de portarla en medio de los tambores. Es la forma de anunciar que el carnaval comienza y que los días grandes de las fiestas se aproximan. El peropalero mayor es Tomás Salinero y lleva 64 años ejerciendo este papel que comenzó su tatarabuelo, como custodio de las tradiciones, tocar el tambor y cantar las coplas de los rituales del peropalo: la judía, la corrida de las elecciones, el paseo, el ofertorio de las calabazas o la jura de bandera. Tras la procesión de la Turra y al son de los tambores van sucediendo las distintas fases de la fiesta.

El próximo sábado, día 14, a la media noche llega el momento con más magia de la fiesta. No se realiza en público y sólo es accesible para unos pocos escogidos. Peropalo cobra vida confeccionado en una ceremonia en la que se rellena con heno un traje de paño mientras se escuchan versos murmurados al ritmo del tambor.

Posteriormente, su cuerpo es atravesado por un palo en el que en un extremo se coloca la turra y en el otro lleva un asidero. El muñeco está finalizado, destacando su barba y bigotes, la mirada vacía y un gesto siniestro. Al comenzar el día se le coloca en la aguja, donde permanece expuesto mientras que se bailan jotas.

El domingo, lunes y martes días 15, 16 y 17 de febrero tiene lugar la judiá. Peropalo se pasea varias veces por el pueblo y regresa a la plaza donde aguardan dos bandos enfrentados: quienes defienden al muñeco y los que quieren su ajusticiamiento. Unos corren frente a otros y parece que se chocan. Los partidarios portan la cabeza de Peropalo. A final cada uno de los grupos vuelve a su sitio, así como Peropalo a la aguja.

El martes 17 de febrero, martes de Carnaval, por la mañana, Peropalo es condenado a muerte por el Tribunal Popular. Un jinete comunica al pueblo la sentencia, leída con solemnidad, a lomos de un burro. El pueblo celebra con salvas la decisión del tribunal. Peropalo será condenado. Es lo que se denomina la Corrida de las Elecciones.

El Paseo es el ritual más vistoso de cuantos conforman el Peropalo. Las mujeres y los hombres se visten con los coloridos trajes tradicionales de la comarca. Hermosen el paseo los capitanes. Él lleva la bandera y ella un chorizo atado a una zarza, que simboliza la castración del Peropalo. Todo ello se realizan al son de diversas coplas tradicionales que hacen referencia a la hermosura de la capitana y el valor del capitán.

El ofertorio de la calabaza viene después. De vuelta a la plaza se recogen aportaciones económicas de vecinos y visitantes, mientras que los que realizan la donación reciben los aporreos de los calabaceros.

Finalmente se procede a la jura de bandera. El capitán y la capitana dan un paseo a Peropalo tras el cual se jura bandera, ritual que se realiza con la insignia de la fiesta en medio de un gran corro en la plaza Mayor. Al atardecer el cuerpo de Peropalo es manteado y quemado.

Noticias relacionadas

El Peropalo es una fiesta que los partochos y partochas viven con especial sentimiento a lo largo de todos los rituales mágicos que se desarrollan en torno al protagonista.