Disponible hasta el 30 de abril

REDEX impulsa la capacitación digital gratuita en Extremadura con los cursos REDigitalEX

La plataforma online ofrece 50 cursos certificados en distintos niveles para mejorar las competencias digitales de la ciudadanía y reducir la brecha tecnológica

REDEX impulsa la capacitación digital gratuita en Extremadura con REDigitalEX

REDEX impulsa la capacitación digital gratuita en Extremadura con REDigitalEX

REDEX

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) ha puesto en marcha una nueva oferta de formación online destinada a reforzar las competencias digitales de la población a través de la plataforma www.plataformaredigitalex.es

Se trata de un espacio accesible y gratuito, concebido para acercar las nuevas tecnologías a toda la ciudadanía y facilitar que cualquier persona que busque en Google “cursos REDigitalEX” o “cursos redex” pueda localizar fácilmente esta formación.

El presidente de REDEX, Francisco Javier Sánchez Vega, ha subrayado que el objetivo es “cerrar la brecha digital en un mundo que avanza muy rápido” y, al mismo tiempo, “acercar formación en áreas útiles a cualquier extremeño con acceso a internet”.

La plataforma ofrece actualmente 50 cursos distribuidos en distintos niveles —básico, medio y avanzado—, lo que permite que cada usuario “pueda escoger las temáticas e itinerarios formativos que mejor le convenga en función de sus intereses”, tal y como explica Mercedes Hernández, coordinadora del Programa de Competencias Digitales para la Ciudadanía (REDigitalEX).

REDigitalEX

REDigitalEX / REDEX

Variedad

La variedad de contenidos de REDigitalEX es amplia y progresiva. Se puede comenzar “aprendiendo las nociones básicas de ofimática”, señala Hernández, ya que “no todo el mundo es un nativo digital”, y continuar avanzando hacia otras materias “útiles en el día a día”. Entre ellas, se incluyen cursos orientados a mejorar la relación con la Administración Electrónica, “muchas veces compleja por las múltiples páginas nacionales, autonómicas o locales, con diferentes diseños o requerimientos de seguridad”.

Asimismo, la plataforma incorpora formación específica para emprendedores de nuevos negocios digitales, empresas interesadas en licitaciones públicas en Extremadura, captación de clientes a través de redes sociales o cursos gratuitos de Inteligencia Artificial dirigidos a pymes.

REDigital.EX

REDigital.EX / REDEX

Son cursos certificados

Cada persona puede seleccionar los cursos que mejor se adapten a sus preferencias personales, “pero sobre todo profesionales”, destaca Margarita Gala, gerente de REDEX, quien incide en que los cursos REDigitalEX están certificados y pueden acreditarse en el currículum, lo que supone “una gran ventaja competitiva en la empleabilidad”.

De este modo, es posible acreditar conocimientos en áreas como Ciberseguridad, Desarrollo Web o Big Data mediante cursos online con una duración de entre 10 y 30 horas, “según el curso y el nivel que se escoja”, apunta la gerente de REDEX.

“Ya son miles los extremeños que han utilizado los cursos REDigitalEX para ayudarles en su día a día, en su negocio, en su ocio o simplemente para comprender el mundo digital”, afirma Sánchez Vega. Para REDEX, este trabajo resulta esencial, ya que “gracias al trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural de Extremadura podemos detectar cuáles son las necesidades de formación en nuestras comarcas y satisfacerlas a través de REDigitalEX”.

REDigitalEX

REDigitalEX / EL PERIÓDICO

Aprende gratis y a tu ritmo

Además de ser gratuitos, uno de los aspectos más valorados de estos cursos es la facilidad para realizarlos. Al tratarse de formación online, cada persona puede completarlos a su propio ritmo, desde el móvil o el ordenador, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Cabe destacar que la plataforma www.plataformaredigitalex.es estará disponible únicamente hasta el 30 de abril.

Noticias relacionadas y más

Algunos de los cursos disponibles en REDigitalEX son:

  1. Introducción a la Inteligencia Artificial
  2. WhatsApp Business para Empresas
  3. Trámites desde casa: Gestiones con las Administraciones Públicas
  4. Comunicación: Pitching, Copywriting, Podcast y Vídeo para Empresas
  5. Big Data para la Mejora del Negocio
  6. Aprende a Licitar en Contratación Pública
  7. IA aplicada a la gestión de proyectos
  8. Captación de Clientes a través de Redes Sociales
  9. Cómo utilizar Antivirus y Cortafuegos para proteger tus dispositivos
  10. Gestión de la Seguridad Informática en la empresa
  11. Robótica
  12. Primeros pasos en Redes Sociales
  13. Posicionamiento web y Marketing digital en Buscadores

La plataforma www.plataformaredigitalex.es forma parte del Programa de Competencias Digitales para la Ciudadanía impulsado por REDEX a iniciativa de la Dirección General de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura. Este programa se integra también en el Plan Nacional de Competencias Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

