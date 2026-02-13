Una treintena de presas alivian agua el único día de tregua entre borrascas

Tras 22 días consecutivos de lluvias en Extremadura, el tiempo dio ayer jueves una tregua, pero las cuencas hidrográficas continúan en niveles máximo y con las compuertas abiertas en una treintena de presas extremeñas del Guadiana y del Tajo. Además, una veintena de tramos de ríos, la mayoría en la provincia de Badajoz estaban en aviso rojo por riesgo de desbordamiento.

Ante la precipitaciones registradas en las últimas semanas, la situación de los embalses (muchos al borde de su capacidad) y la previsión meteorológica, que apunta la llegada de más lluvias hoy viernes, este jueves había un total de 31 embalses aliviando agua, entre ellos los dos embalses más grandes de España, La Serena en la provincia de Badajoz y Alcántara, en Cáceres.

Además, la presa del Zújar, que bebe directamente de La Serena y amenaza de posibles inundaciones la zona de Vegas Altas por la crecida que pueda suponer para el Guadiana a su paso por esta zona, abrió ayer una nueva compuerta, «incrementándose el caudal hasta los 400 metros cúbicos por segundo», según informó la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). También en esta cuenca había este jueves otros 17 pantanos (19 sumando La Serena y el Zújar) aliviando agua: Cíjara, García de Sola, Orellana, Cancho del Fresno, Ruecas, Azud de Lavadero, Gargáligas, Cubilar, Búrdalo, Los Molinos, Villalba de los Barros, Tentudía, Proserpina, Villar del Rey, Los Canchales, Horno Tejero y El Boquerón. Asimismo, en la CHG se contabilizaban 17 estaciones de aforo en los ríos que superaban el umbral de aviso hidrológico rojo, lo que indica situaciones «muy peligrosas, con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Por su parte, en la cuenca del Tajo, según la información facilitada en la tarde de ayer, había un total 17 presas extremeñas con las compuertas abiertas:Cedillo, Alcántara, Jerte-Plasencia, Valdeobispo, VAldecañas, Guijo deGranadilla, Gabriel y Galán, Villar de Plasencia, Rivera de Gata, Árrago, Borbollón y Rosarito (compartido entre Cáceres y Toledo). Asimismo, la cuenca registraba en la provincia cacereña otros cinco tramos de río en umbral rojo por riesgo de desbordamientos.

Vías cortas y alerta amarilla

Tras la concatenación de borrascas que ha vivido Extremadura, todavía había ayer 24 carreteras cortadas al tráfico (trece en la provincia de Badajoz y once en la de Cáceres). Y con este panorama tras 22 días lloviendo y uno solo de tregua, este viernes la comunidad vuelve a estar prácticamente al completo en alerta amarilla por frentes asociados a la borrasca ‘Nils’. En concreto, toda la provincia de Badajoz, las zonas de la meseta y Villuercas y Montánchez, en la provincia cacereña, están en alerta por vientos que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, el norte de Cáceres y las Villuercas y Montánchez también esperan lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas.