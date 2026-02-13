Trujillo celebra la fiesta con capeas y encierros tradicionales

Las mejores ganaderías para un Carnaval con sabor taurino genuino. Trujillo honra a don Carnal con capeas nocturnas, encierros, capeas y encierros. No se ha escatimado en ganaderías, pues serán lidiados ejemplares de Victorino Martín, Monteviejo, Arriazu, Magallón, Caminero y Sánchez León.

El Carnaval de Trujillo 2026 contará con una destacada programación taurina, que se desarrollará durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de febrero.

Cartel de los Carnavales de Trujillo. / AYUNTAMIENTO DE TRUJILLO

Los actos comienzan hoy viernes 13, a partir de las 22.30 horas, con una capea nocturna, en la que se lidiarán cinco vacas, inaugurando así un intenso programa festivo enmarcado en el Carnaval trujillano. También habrá por la noche animación con un DJ.

La programación continuará el sábado 14, desde las 16.30 horas, con una jornada de encierro y capeas para adultos, en la que participarán cinco vacas y dos toros, ofreciendo una de las citas centrales del fin de semana.

El domingo 15 , por la tarde, a las 16.30 horas, se celebrará de nuevo un encierro y capeas para adultos, con cinco vacas y dos toros, poniendo el broche final a la programación.

En cuanto a los precios, la entrada general para adultos será de 7 euros, mientras que los niños podrán acceder por 2 euros. La capea nocturna del viernes tendrá un precio de 10 euros.

Estos encierros y capeas forman parte de los actos organizados con motivo del Carnaval de Trujillo 2026, contando con la colaboración de distintas entidades y empresas, y consolidándose como una de las propuestas tradicionales dentro del programa festivo de la localidad.

La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, explica que los encierros y capeas del carnaval son una tradición que se remonta a hace muchos años y que fue recuperada en 2011. «Nosotros apostamos por seguir poniendo en valor este tipo de tradiciones taurinas en la plaza Mayor, que forman parte de la historia de Trujillo. Es una estupenda ocasión para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de un ambiente festivo en nuestras calles. Todos los festejos taurinos son cultura, y cultura y turismo van de la mano», señala. Los festejos se sacan a licitación desde el ayuntamiento con un pliego de condiciones en el que se recogen todas las demandas del consistorio.

La alcaldesa de Trujillo destaca que la excelencia de las ganaderías que concurren a las capeas y encierros. «Se había programado un festejo infantil, que era voluntad del equipo de gobierno, pero una vez desarrollado el procedimiento administrativo la empresa ha aportado de forma incorrecta la documentación y ha quedado desierto», explica.

Para el desarrollo de estos espectáculos se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos. Por eso, se celebra con antelación una junta local de seguridad en la que se establece el dispositivo necesario, que moviliza a efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Usecic.

También se van a realizar controles de alcohol y drogas en los accesos a Trujillo durante el desarrollo de los carnavales. Igualmente se prohibe el uso de vidrio en vías públicas, así como el consumo de bebidas en la calle, entre otras medidas.