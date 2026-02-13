Sector primario
La Unión reclamará “hasta el último euro” de los 50,4 millones que la industria quiere “arrebatar” a los productores de tomate extremeños
Al expirar el plazo para registrar contratos, anuncia que denunciará ante la Junta aquellos acuerdos que no cubran los costes de producción, situados en 135 euros por tonelada, y que, si es necesario, acudirá a la justicia
El sector del tomate para industria en Extremadura afronta horas decisivas al expirar este viernes el plazo fijado por la normativa comunitaria para registrar los contratos de compraventa entre productores e industrias transformadoras. La Unión sostiene que la industria se ha coordinado para ofrecer un precio máximo de 107 euros por tonelada.
La organización recuerda que el artículo 9 de la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, establece que el precio de un producto agrario no puede ser inferior a los costes efectivos de producción. Asimismo, la norma busca sancionar la “venta a resultas” al vincular el pago al precio estipulado en contrato. La ley obliga a que el precio pactado cubra, como mínimo, los costes reales del agricultor.
Estudios de costes
Según los estudios de costes del tomate para industria elaborados por la Consejería de Agricultura y por La Unión Extremadura, el coste efectivo de producción se sitúa en 135 euros por tonelada. La Unión concluye que cualquier contrato por debajo de 135 euros por tonelada supone pagar por debajo de costes y, por tanto, incumple la normativa.
En este contexto, La Unión anuncia que denunciará en primera instancia ante la Junta de Extremadura los contratos que fijen un precio inferior a ese umbral. En caso de que la Administración autonómica no tramite las denuncias, la organización trasladará el asunto a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura. La Unión avisa de que agotará la vía administrativa y, si es necesario, acudirá a la justicia.
La organización agraria calcula que esta situación podría suponer un perjuicio de unos 50,40 millones de euros para los productores de tomate de la región. La Unión denuncia que la industria transformadora pretende “sablear” esa cantidad a los agricultores extremeños si se consolidan los contratos a 107 euros por tonelada.
Cultivo estratégico
El tomate para industria es uno de los cultivos estratégicos de Extremadura por superficie, empleo y peso en la agroindustria regional. La Unión insiste en que reclamará “hasta el último euro” para evitar lo que considera un atropello a la rentabilidad y al futuro del campo extremeño.
