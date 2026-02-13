UPA-UCE pide a la Junta frenar el “abuso” en el tomate extremeño: “107 euros es producir a pérdidas”

UPA-UCE Extremadura ha reclamado este viernes a la Junta de Extremadura que intervenga “de forma inmediata” ante lo que considera un abuso en la negociación de la campaña del tomate: la imposición, por parte de la industria, de precios por debajo de los costes de producción. Según la organización agraria, los productores extremeños necesitarían 137 euros por tonelada para alcanzar la rentabilidad, mientras que las ofertas actuales se sitúan en torno a 107 euros por tonelada.

La entidad advierte de que hoy finaliza el plazo para firmar los contratos del tomate, un momento clave en el que, a su juicio, se estaría incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria. “No hay motivos de mercado que justifiquen ofrecer 107 euros por tonelada de tomate a los productores. Con ese precio están condenando a los agricultores a producir a pérdidas un año más”, ha denunciado el secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda.

UPA-UCE sostiene que ya trasladó la situación del sector a la presidenta de la Junta en una reunión previa y que, además, ha remitido un documento a la Consejería de Agricultura para que garantice el cumplimiento de la normativa. También recuerda que los agricultores se han movilizado en la calle en las últimas semanas, aunque, según Miranda, “a día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta por parte de la administración regional”.

La organización subraya el peso del tomate en la economía agraria extremeña, especialmente en comarcas donde el cultivo es un motor de empleo y un factor de fijación de población. “El abuso de las industrias y la inacción de la Junta están poniendo en serio peligro el futuro de la agricultura familiar porque un agricultor que deja de sembrar tomate no vuelve al sector”, ha insistido el responsable de UPA-UCE.

La voz de los productores: “Inversiones altísimas y precios de ruina”

Entre los agricultores, la preocupación se traduce en un mensaje común: con los precios actuales, la viabilidad de las explotaciones se complica aún más. Amador Fernández, joven productor de tomate en las Vegas Altas del Guadiana, asegura que el cultivo atraviesa “un serio problema” por la repetición de “precios de ruina campaña tras campaña”, mientras los costes se disparan.

“El sector se ha mecanizado mucho y se ha modernizado, y eso exige inversiones altísimas”, explica Fernández. En su opinión, con 107 €/t muchos productores se verán empujados a depender de “una súper producción” para intentar cuadrar números, aunque, aun así, “seguir trabajando a pérdidas”. Por ello, sostiene que el sector debe mantener la presión: “Estamos obligados a seguir luchando por el tomate y denunciar ante la AICA a quienes siguen saltándose la ley impunemente”.

UPA-UCE Extremadura insiste en que la Junta debe garantizar que los contratos se firmen respetando la Ley de la Cadena Alimentaria y con precios que cubran los costes, para evitar —alerta— un nuevo golpe al relevo generacional y a la continuidad del cultivo en las principales zonas tomateras de la región.