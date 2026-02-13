Villar del Pedroso celebra su ancestral Carnaval de Ánimas

¿Un carnaval religioso y militar? Declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en 2020, podemos disfrutarlo en Villar del Pedroso.

Su origen es del siglo XVII, cuando Catalina Torrecilla, vecina del lugar, instituyó por testamento la Capellanía de Ánimas. Su mandato: que todos los vecinos del pueblo se implicasen en sufragar misas por las Ánimas del Purgatorio.

Las antiguas Milicias Concejiles que ya hacían sus alardes en las Carnestolendas, se unieron a este fin recaudatorio de limosnas para las Ánimas.

Desde la desamortización de la Capellanía, en el siglo XIX, el origen real de la Fiesta quedó olvidado.

Cartel del Carnaval de Ánimas de 2026 en Villar del Pedroso. / EL PERIÓDICO

En 1928 el párroco, ante el desconocimiento, quiso dar una explicación a su origen y narró a las niñas de su Escuela Dominical a modo de cuento o leyenda, que las celebraciones se deberían a la gratitud de un general del pueblo que, encomendado a las Ánimas del Purgatorio para ganar una difícil batalla, instituyó el festejo.

Con la Soldadesca como protagonista, su atractivo está en los alardes de alabardas y banderas y el baile del Serengue que se repiten desde el Domingo de Gallos al Domingo de Piñata.

Los actos comenzarán el 15 de febrero. Desde temprano y tras el tradicional aguardiente, la Soldadesca es recogida en cada casa al toque de tambores, un ambiente que traslada a los asistentes al s. XVII. En formación militar y con el traje tradicional rojo, asistirán a misa y al finalizar, el desfile hasta la Plaza incluirá luchas de alabardas. Con la presentación de las banderas, concluye la parte militar, dando paso al folclore y a la gastronomía: el histórico baile del Serengue, seguido de una comida popular.

Estos rituales de la Soldadesca se disfrutarán el Lunes de Carnaval. La jornada tendrá dos particularidades: los tonos verdes y avellana en la vestimenta y el alegre baile alrededor de las Roscas.

Estas Roscas formarán parte del Ramo de Ánimas, una ofrenda a los difuntos que el Martes de Carnestolendas los vecinos confeccionarán desde la madrugada. Un emotivo “levantamiento” del Ramo entre olor a pan y pólvora precederá la procesión del mismo por las calles del lugar escoltado por una Soldadesca a paso fúnebre que vestirá de morado.

Tras la Misa Réquiem y la ofrenda funeraria de una corona de laurel en el cementerio, los rituales de días anteriores continuarán para disfrute de los asistentes. Por la tarde, la Soldadesca vestida de alegres tonos, acompañará al Ramo a la Plaza para la venta de las Roscas y el Ofertorio.

El día 18 a los rituales repetidos a diario se añaden los del Miércoles de Ceniza, con la imposición de esta a una Soldadesca que vestirá de gris. Los tambores y cantos se escucharán por las calles en la “pedida” que surtirá la Comida de Hermandad. Anochecido, los vecinos enterrarán la Sardina y disfrutarán de una sardinada popular ofrecida por el ayuntamiento.

El 21 de febrero el folclore dará paso a los disfraces. Tras la invitación a un pincho a los vecinos, la Orquesta Colores animará a los asistentes en el Gran Baile de Disfraces con premios para los participantes.

Noticias relacionadas

En el cierre del Domingo de Piñata, la soldadesca volverá a vestir de rojo y los tradicionales rituales culminarán por la tarde con el Ofertorio y la entrega de bastones de mando, acto simbólico en el que los mandos salientes cederán a los entrantes la responsabilidad y el honor de organizar el siguiente Carnaval de Ánimas.