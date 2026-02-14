Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AESC corrige la DIA para adaptarla a la dimensión final de la factoría

Con menos líneas de producción, se fabricarán baterías para coche y para almacenamiento

M. R.

Navalmoral de la Mata

La fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata cobra nuevo impulso. La firma AESC ya ha presentado ante la Junta de Extremadura el borrador para modificar la declaración de impacto ambiental (DIA) y adecuarla al nuevo proyecto, redimensionado y que abarcará la producción no solo de baterías para coches eléctricos, como era la primera intención, sino que contará con líneas de producción dedicadas al almacenamiento de energía. La empresa ya ha procedido a la compra oficial del suelo que necesita en Navalmoral con arreglo a la redimensión del proyecto. Ahora serán menos las líneas de producción y serán diferenciadas. Ello permitirá salvar los 300 millones de subvención obtenidos del PERTE, al seguir vinculada a la fabricación de elementos para el automóvil, y, al mismo tiempo, abre nuevas perspectivas que garanticen la materialización del proyecto.

Los promotores han vuelto a reunirse con la Junta de Extremadura, según confirmó el consejero de Economía en funciones, Guillermo Santamaría, quien estima que el trámite para obtener el visto bueno en la nueva DIA será «bastante sencillo y no se prevén grandes complicaciones», al ser menor el impacto con el nuevo proyecto e «incorporar nuevas tecnologías que convierten las instalaciones en más eficientes» desde el punto de vista medioambiental.

AESC tiene aún pendiente, sin embargo, concretar ese nuevo proyecto, aunque parece haber superado el paréntesis de incertidumbre de los últimos meses.

