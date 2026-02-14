Ecologistas piden a la Fiscalía investigar a la Junta de Extremadura por paralizar el rescate de animales heridos

Ecologistas en Acción de Extremadura ha señalado que la prohibición de recoger fauna silvestre por la gripe aviar, impuesta hace más de tres meses por la Junta de Extremadura, está impidiendo que se investiguen delitos ambientales y la recuperación de fauna en peligro.

La asociación recuerda que a inicios de otoño, debido a un brote de gripe aviar en Europa y ante la llegada de aves migratorias, la Junta ordenó la suspensión de la recogida de fauna silvestre protegida, herida o muerta, hasta que los agentes del medio natural y el personal de los centros de recuperación de Los Hornos (Cáceres) y Amus (Villafranca de los Barros) contaran con los protocolos y equipos de protección adecuados para evitar la transmisión a humanos.

Formación y los equipos de protección

Según Ecologistas en Acción, la formación y los equipos de protección ya están disponibles en los centros de recuperación y “de manera total o parcial” entre los agentes del medio natural.

Sin embargo, lo que califican como una “situación transitoria” se ha prolongado durante más de tres meses, sin que se haya dado orden de revertir la medida. A su juicio, esto se ha convertido en “un problema de conservación y de obstrucción de posibles delitos ambientales”.

La organización explica que la cadena de custodia, que gestionan los agentes en casos de animales disparados, electrocutados, envenenados o atrapados en trampas, ha quedado “rota e inexistente”, lo que estaría “obstruyendo la investigación de delitos y la aplicación de la justicia penal”, según señalan en nota de prensa.

Carga vírica ínfima

Asimismo, apuntan que los brotes de gripe aviar en Europa se registraron a principios de otoño y que las especies muertas presentan “una carga vírica ínfima”. Añaden que otras comunidades autónomas ya han reanudado la recogida de fauna, mientras que Extremadura mantiene la restricción.

Por todo ello, Ecologistas en Acción pide la reanudación inmediata de la recogida de fauna por parte de los Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura. Además, ha anunciado que contactará con la Fiscalía de Medio Ambiente para que “investigue y delimite si ha habido negligencia y dejación de funciones” por parte de la administración y, en su caso, se depuren responsabilidades.