Extremadura tiene el seguro de coche más barato de España: casi 100 euros menos que Madrid

Extremadura fue la comunidad autónoma con la prima media de seguro de coche más barata en 2025, con 335 euros, una cifra que se sitúa casi 70 euros por debajo de la media nacional (403 euros), según el Mapa del Seguro de Coche en España elaborado por Check24.

Tras Extremadura se han situado Aragón (352 euros) y Canarias (359 euros), que completan el ‘top 3’ de regiones con las primas más económicas.

En el extremo contrario, la Comunidad de Madrid ha registrado la prima media más alta del país, con 436 euros en 2025, lo que supone 100 euros más que en Extremadura y 30 euros por encima de la media nacional. El ranking de las comunidades con seguros más caros lo han completado Asturias (432 euros) y País Vasco (430 euros).

Más seguros a todo riesgo

Según el informe, esta diferencia de precios responde a varios factores. Entre ellos, destaca que Madrid es la comunidad con mayor porcentaje de pólizas a todo riesgo, mientras que Extremadura cuenta con la menor proporción de esta modalidad.

De hecho, en términos proporcionales, las contrataciones de seguros a todo riesgo en la Comunidad de Madrid cuadriplican a las de Extremadura, lo que influye directamente en el precio medio de las pólizas.

“Las variaciones de precios entre comunidades dependen de muchos factores. Algunos están directamente relacionados con las preferencias de los habitantes de cada región, como la modalidad de seguro elegida y las coberturas adicionales, que influyen directamente en el precio de la póliza”, ha explicado Higinio Suárez, director del negocio de seguros en Check24 España.

Además de Madrid, Galicia y País Vasco figuran entre las comunidades donde más se apuesta por el todo riesgo, tanto con franquicia como sin ella.

El diésel domina

En cuanto al tipo de vehículo asegurado, el estudio revela que 6 de cada 10 pólizas contratadas en España corresponden a coches diésel, que siguen siendo mayoritarios en casi todas las comunidades autónomas.

Las únicas excepciones son Canarias y Baleares, donde predominan los vehículos de gasolina. Por su parte, los híbridos y eléctricos siguen siendo minoritarios, aunque su peso es mayor en Madrid y Cataluña.

Por marcas, Seat es la que registra más contrataciones de pólizas a nivel nacional.

El análisis se basa en datos de ventas reales gestionadas a través del comparador, y no en precios estimados.