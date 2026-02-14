La Junta de Extremadura desactiva el nivel 1 del Plan Platercaex por fuertes vientos

La Junta de Extremadura ha desactivado la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma (Platercaex) en toda la región por fuertes vientos que estaba operativa desde las nueve de la mañana de este sábado.

El nivel 1 se mantiene en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX) para toda Extremadura, en base a los desembalses y los niveles hidrológicos.

Así se ha decidido en la octava reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), celebrada hoy, presidida por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado para este sábado la alerta por vientos en el norte de la provincia de Cáceres, en nivel naranja, y en la zona de Villuercas y Montánchez, con aviso amarillo.

Las horas

La alerta ha estado operativa entre las 8.00 horas y las 18.00 horas, por vientos de componente noroeste, principalmente en la parte oriental, con rachas máximas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en el norte de la provincia de Cáceres, y los 70 kilómetros por hora en Villuercas y Montánchez, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cedida

El 112 Extremadura había recomendado a las alcaldías de dichas zonas que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su Ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía en general guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, toldos, tiestos, etcétera, así como evitar protegerse en muros, tapias o árboles y, si tienen que circular por carreteras, prestar atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.

Y en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.

Por otro lado, se mantienen evacuados los vecinos de la urbanización La Isleta, en Coria; los afectados de la calle Zafra, en Burguillos del Cerro; viviendas diseminadas de Medellín y algunas viviendas de Rincón de Caya, así como algunas viviendas de las pedanías de Badajoz como Valdebótoa, Gévora, Balboa y Nobelda.

También se han evacuado a algunas personas en una finca en Lobón.