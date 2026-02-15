Biología fragmentada en grados a la carta: una reflexión crítica sobre sus implicaciones sociales

El estudio de la vida y de los sistemas biológicos constituye una de las áreas centrales del conocimiento científico y, en España, su enseñanza universitaria ha experimentado en las últimas décadas un proceso notable de fragmentación (Marginson, 2016). Mientras que históricamente existía un único grado amplio en Biología, hoy los estudiantes pueden elegir entre una proliferación de títulos especializados como Biotecnología, Biomedicina, Ciencias Ambientales, Bioquímica o Biología Molecular, cada uno aparentemente orientado a objetivos formativos y salidas profesionales diferenciadas. Esta diversificación plantea interrogantes fundamentales no solo desde el punto de vista académico, sino también social: ¿hasta qué punto beneficia al estudiante definir su trayectoria desde el inicio?, ¿qué efectos tiene esta fragmentación en la organización del conocimiento, en la profesión, en la universidad y en la sociedad en su conjunto?

El grado en Biología, o Ciencias de la Vida, mantiene una formación amplia y generalista que abarca genética, biología molecular, biología celular e histología, fisiología, ecología, botánica, zoología, bioquímica y microbiología, proporcionando al estudiante una base sólida para explorar múltiples áreas antes de decidir una especialización. En contraste, los grados especializados como Biotecnología o Biomedicina orientan tempranamente hacia la industria y la salud, mientras que Ciencias Ambientales se centra en sostenibilidad y conservación.

Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente académico, la mayoría de estos títulos comparten durante los dos primeros cursos un núcleo formativo en una parte similar —el denominado “tronco duro” de la biología— y otra estocástica, no encontrándose las diferencias sustantivas hasta etapas avanzadas del grado, consolidándose realmente en el máster o el doctorado. La tendencia internacional, observable en países como Alemania, Países Bajos o Estados Unidos, sigue una lógica basada en programas amplios de “Life Sciences” que integran las disciplinas biológicas básicas y desplazan la especialización a fases posteriores, combinando flexibilidad con profundidad progresiva y facilitando la adaptación a trayectorias profesionales cambiantes (OECD, 2019).

Entramado de intereses

La fragmentación del sistema universitario español no responde a la complejidad por el enorme desarrollo de la biología, sino a un entramado de intereses económicos, académicos y simbólicos. Los “títulos especializados” funcionan como instrumentos de marketing académico, especialmente eficaces para la captación de alumnado en un contexto competitivo, y permiten a las universidades —en particular a las privadas— diversificar su oferta sin alterar sustancialmente los contenidos (Marginson, 2016). Al mismo tiempo, la creación de grados específicos refuerza estructuras departamentales, justifica recursos, asegura docencia propia y consolida líneas de investigación, convirtiendo la fragmentación en un fenómeno organizativo y político, además de académico. Desde el punto de vista del mercado laboral privado se tiende a preferir títulos claros y reconocibles que reduzcan la incertidumbre en los procesos de selección, aunque este beneficio sea fundamentalmente de corto plazo y recaiga más en el empleador que en el graduado.

El principal coste de este modelo recae sobre el estudiante, especialmente en el momento de acceso a la universidad. Elegir entre decenas de grados “Bio” a los 17 o 18 años supone una decisión prematura que limita la movilidad entre áreas, penaliza los cambios de itinerarios académicos, primero, y profesionales, después, generando frustración cuando se descubre que el batiburrillo de contenidos cursados no difieren sustancialmente de los de otros títulos. Se produce así una ilusión de elección y control que oculta trayectorias rígidas y transfiere el riesgo formativo al individuo. A medio y largo plazo, este proceso tiene implicaciones sociales más amplias: la ciencia contemporánea demanda perfiles híbridos, con capacidad de integración y reconversión, mientras que la especialización temprana fomenta expertos estrechos, reduce la formación transversal y debilita la resiliencia colectiva frente a cambios tecnológicos, crisis sanitarias o desafíos medioambientales (Morin, 2019).

Prospectiva laboral

En términos de empleabilidad y prospectiva laboral, el horizonte de las próximas dos décadas apunta a una transformación profunda de las ciencias biológicas, impulsada por factores globales como el envejecimiento poblacional, el cambio climático, la innovación tecnológica y la bioeconomía (OECD, 2019). La salud concentrará las mayores tasas de inserción laboral, seguidas por el sector industrial y agroalimentario, mientras que el sector medioambiental ofrecerá una empleabilidad estable ligada a la sostenibilidad, aunque con remuneraciones más moderadas. La investigación básica seguirá siendo altamente competitiva y dependiente de financiación, y la docencia y la divulgación mantendrán su estabilidad. En todos los casos, la bioinformática, el análisis de datos y las competencias digitales actuarán como elementos transversales decisivos para mejorar la empleabilidad y el potencial salarial.

Comparados los distintos grados “Bio”, el grado en Biología destaca por su elevada flexibilidad y capacidad de reconversión, permitiendo decisiones informadas de especialización a través del máster o el doctorado. Los grados “especializados” facilitan supuestamente una inserción más directa aunque más reducida en sectores concretos, con menor movilidad profesional lateral y mayor riesgo de desajuste si el mercado evoluciona. Desde una perspectiva estratégica, para un estudiante que inicia hoy su formación universitaria, la opción más robusta consiste en una base amplia en Ciencias de la Vida complementada con una especialización progresiva, acompañada de formación tecnológica, experiencia internacional y competencias transversales de gestión y comunicación científica (OECD, 2019).

En última instancia, la proliferación de grados de base biológica refleja menos la diversidad real del conocimiento biológico que la complejidad artificial del propio sistema universitario. La tipología existente responde a funciones diferenciadas — el grado de biología como base epistemológica o los títulos fronterizos que integran biología con agricultura, ingeniería y datos—, pero también a especializaciones más nominales que sustantivas. Desde una perspectiva social, educativa y científica, el modelo más equilibrado no es el de la fragmentación temprana, sino el de pocos grados amplios con itinerarios flexibles y una especialización fuerte en etapas posteriores. Solo así puede reforzarse la adaptabilidad individual, la movilidad social y la resiliencia del sistema educativo, recordando que, aunque institucionalmente el conocimiento se fragmente, biológicamente la vida sigue siendo, y con perspectivas de largo plazo, un sistema profundamente integrado (Destoumieux-Garzón et al., 2018).

Multiplicidad de grados

En definitiva, la fragmentación de la Biología en una multiplicidad de grados “a la carta” no es únicamente una cuestión académica ni una simple diversificación de la oferta universitaria, sino la expresión de un modelo concreto de universidad y de sociedad (Marginson, 2016). Bajo la apariencia de especialización y libertad de elección, se consolidan dinámicas que trasladan el riesgo formativo al estudiante, refuerzan jerarquías simbólicas entre títulos y priorizan la lógica del mercado sobre la lógica del aprendizaje y del conocimiento integrado. En un contexto marcado por la incertidumbre tecnológica, los desafíos sanitarios globales y la crisis medioambiental, la formación científica no puede permitirse producir especialistas prematuros y trayectorias rígidas, sino que debe apostar por bases amplias, itinerarios flexibles y especializaciones progresivas que favorezcan la adaptabilidad y la movilidad intelectual y profesional. Reconocer que la vida es un sistema interconectado implica también asumir que su estudio requiere estructuras educativas coherentes con esa complejidad; de lo contrario, el riesgo no es solo académico, sino social: formar generaciones menos preparadas para comprender, integrar y responder a los problemas sistémicos que definirán el futuro. Esto sí es peligroso o ¿no?