Compromiso del Gobierno central a pie del terreno para ayudar a los damnificados por el temporal en Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, han visitado este fin de semana distintas zonas afectadas por las borrascas en las provincias de Cáceres y Badajoz, con el objetivo de comprobar sobre el terreno los daños provocados por las lluvias y el viento, especialmente en caminos públicos de acceso y explotaciones agrícolas y ganaderas.

Según la planificación comunicada por la Delegación del Gobierno, en la jornada del sábado han recorrido municipios cacereños como Hinojal, Tejeda de Tiétar y Moraleja, mientras que este domingo han continuado la agenda en la provincia de Badajoz con paradas en Jerez de los Caballeros, Alconchel y Barcarrota.

Un decreto de ayudas “en marcha”

Durante la visita, García Bernal ha defendido que “lo que está haciendo el Gobierno de España es estar en el territorio”. y ha explicado que el Ejecutivo trabaja en medidas para “intentar paliar dentro de lo posible esos daños” en infraestructuras rurales. En ese contexto, ha enmarcado los próximos pasos normativos vinculados a la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil aprobada en Consejo de Ministros esta semana.

Santi García

La secretaria de Estado ha situado el foco en los caminos públicos que dan acceso a explotaciones y ha indicado que, en el caso de las reparaciones de infraestructuras rurales, la ejecución podría canalizarse a través de empresas públicas estatales, en coordinación con el resto de administraciones.

Tramitación y coordinación con los ayuntamientos

Por su parte, Quintana ha señalado que han mantenido “permanente contacto con ayuntamientos y los alcaldes”. y ha enmarcado la visita en esa relación directa para “conocer y valorar” los daños. También ha apuntado a la Delegación del Gobierno como vía de acompañamiento administrativo cuando se publiquen los decretos, con el objetivo de facilitar la tramitación y el trabajo conjunto con las entidades locales, que son las que mejor conocen sus prioridades.