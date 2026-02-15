Sucesos
Incendio en planta termosolar de Torre de Miguel Sesmero (Badajoz)
El incendio en la planta termosolar Extresol 1-3 de Torre de Miguel Sesmero activó los planes de emergencia, aunque no hubo afecciones exteriores, y ahora se trabaja para controlar la temperatura
Al filo de la media noche, se ha producido un incendio en la planta termosolar Extresol 1-3 en Torre de Miguel Sesmero. Según informa el 112 Extremadura se activó el Plan de Emergencia Interior y también el Plan de Emergencia Exterior, este último en situación de alerta, por la posibilidad de afecciones exteriores.
En estos momentos ya no hay llama, pero se continúa trabajando para bajar la temperatura de las canalizaciones.
No hay ninguna afección exterior a la planta.
Intervienen seis dotaciones del CPEI, Guardia Civil y Cruz Roja Extremadura-
