Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OposicionesCuartos del BañoPSOE ExtremaduraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

Incendio en planta termosolar de Torre de Miguel Sesmero (Badajoz)

El incendio en la planta termosolar Extresol 1-3 de Torre de Miguel Sesmero activó los planes de emergencia, aunque no hubo afecciones exteriores, y ahora se trabaja para controlar la temperatura

Planta de Torre de Miguel Sesmero.

Planta de Torre de Miguel Sesmero. / Cedida por el 112

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Al filo de la media noche, se ha producido un incendio en la planta termosolar Extresol 1-3 en Torre de Miguel Sesmero. Según informa el 112 Extremadura se activó el Plan de Emergencia Interior y también el Plan de Emergencia Exterior, este último en situación de alerta, por la posibilidad de afecciones exteriores.

En estos momentos ya no hay llama, pero se continúa trabajando para bajar la temperatura de las canalizaciones.

No hay ninguna afección exterior a la planta.

Noticias relacionadas y más

Intervienen seis dotaciones del CPEI, Guardia Civil y Cruz Roja Extremadura-

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents