De plató para grandes rodajes a cantera del cine: "Tres nominaciones a los Goya es un hito para Extremadura"

Quizá sin hablar de una edad dorada ni de un boom industrial pueda afirmarse que el audiovisual que se hace hoy en Extremadura atraviesa uno de sus momentos más fértiles. Desde el Goya logrado por Buñuel en el laberinto de las tortugas en 2020 hasta la llegada de grandes proyectos internacionales como Juego de Tronos, los últimos años han estado marcados por el aumento de rodajes y una mayor visibilidad de las producciones propias. Así lo confirman las cuatro nominaciones con sello extremeño en la próxima edición de los premios de la Academia de Cine, que se celebran el 28 de febrero.

En esta 40ª edición, el protagonismo llega desde la animación, con tres producciones impulsadas por el estudio regional Glow, que opta al Goya a Mejor Largometraje de Animación por Decorado y cuenta además con dos candidatas en la categoría de cortometrajes: El corto de Rubén y la coproducción de El estado del alma. A ellas se suma Gilbert, producido por la agencia extremeña Freak.

Hacer cine que importa desde la periferia

Entre los factores responsables del éxito figuran, según los protagonistas del sector, el talento, la ambición y el valor patrimonial del territorio. José María Fernández, fundador y productor de Glow, destaca que la coincidencia de varias obras extremeñas en una misma edición de los premios supone un reconocimiento al trabajo desarrollado en los últimos años desde Extremadura.

Para Fernández, "hacer cine que importa desde la periferia" y lograr reconocimiento nacional e internacional responde al inconformismo. "No nos hemos quedado en hacer las películas que podríamos financiar aquí. Eso nos llevó a abrirnos hacia fuera e intentar que nuestras historias, que creemos importantes, importen al resto del mundo", subraya el productor.

En ese recorrido, la productora también ha contado con un respaldo importante en Almendralejo, donde tiene su sede. Desde Glow recuerdan que el ayuntamiento confió desde el inicio en el potencial del cine como motor cultural para la ciudad y les facilitó un espacio que se ha convertido en un apoyo clave para el desarrollo de varios proyectos. Otro de los motivos clave de este crecimiento es la coproducción, necesaria para aumentar la financiación.

La coproducción, una clave regional

En este sentido, Fernández señala que Decorado ha tenido un presupuesto aproximado de tres millones de euros, "eso no se puede financiar solo en Extremadura" y añade que en el caso de los cortometrajes, "El corto de Rubén es producción nuestra, pero El estado del alma es una coproducción con Portugal. A veces las ideas son nuestras y buscamos socios fuera, y otras veces, por el prestigio que tenemos, nos buscan a nosotros para coproducir o apoyar proyectos".

Glow, la productora con sede en Almendralejo que triunfa en los Goya / Glow

La región aporta un peso diferencial por el que otras productoras eligen a Glow, pero Fernández cuenta que ha requerido de un esfuerzo sostenido durante varios años. Cuando comenzaron con el rodaje de Buñuel en el laberinto de las tortugas apenas había presencia extremeña en el equipo y fue necesario incorporar a técnicos de fuera mientras se formaba a profesionales dentro de la comunidad. Ese trabajo ha permitido "que en las producciones actuales haya peso creativo y autoral de gente de Almendralejo, Cáceres o Mérida".

Ahora Glow es un referente en animación en España y a nivel internacional: "Estas tres nominaciones son una prueba clara de que las cosas están cambiando. Los productores, guionistas, directores y artistas tienen cada vez más capacidad y más experiencia, y por eso hacen proyectos que encuentran el favor del público o de la crítica".

Un hito para el cine extremeño

Aunque Fernández es consciente de que trabajar desde Almendralejo implica ciertas desventajas, defiende que "hacer cine desde un pueblo" también se refleja en historias especiales. "Si hiciéramos lo mismo que todo el mundo, seríamos uno más", afirma. Por eso, subraya con orgullo que "independientemente de que ganemos o no, tener tres películas distintas con tres nominaciones es un hito para el cine extremeño".

Mientras refuerza su presencia como origen de producciones propias, la región continúa consolidándose como plató de cine y series. Al frente de esa estrategia se sitúa la Extremadura Film Commission, cuyo trabajo pasa por atraer rodajes, acompañar a las productoras y convertir el territorio en un espacio competitivo para la industria audiovisual. Su directora, Carmen Sánchez Risco, asegura que reciben cada vez más propuestas y que una de las principales líneas de trabajo pasa por mostrar las bondades de la comunidad.

Extremadura, plató de cine

Sánchez Risco subraya que Extremadura tiene una larga relación con el cine, desde que Buñuel puso sus ojos en la región, pasando por grandes cineastas como Pedro Almodóvar o Ridley Scott y llegando a Juego de Tronos que sentó, para ella, un precedente: "Se ha convertido en una ventana internacional que posiciona sus escenarios como un atractivo de gran valor".

"Los creadores de Juego de Tronos eligieron el Pico Villuercas como única localización en España en la serie El problema de los tres cuerpos" Carmen Sánchez Risco — Directora de la Extremadura Film Commission

La apuesta por la región está muy ligada a los equipos de localización. En concreto, la directora de la entidad regional se refiere a Tate Aráez, el principal localizador de escenarios en España para la serie, que eligió, por ejemplo, Los Barruecos para rodar la batalla de la séptima temporada, una de las escenas más espectaculares que se recuerdan.

Ese impulso inicial facilitó que su precuela, La casa del dragón, volviera a apostar por la región y que posteriormente, los creadores de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, eligieran el Pico Villuercas como única localización en España en la serie El problema de los tres cuerpos. Según Sánchez Risco, "una de nuestras grandes riquezas es la capacidad de convertirnos en casi cualquier cosa por la gran variedad de paisaje físico según la comarca".

Hervás, en el top 3 mundial de Netflix

Otros grandes títulos han llegado recientemente a la región. Es el caso de El cuco de cristal, rodada en el Valle del Ambroz y Hervás, que tras su estreno en noviembre llegó al top 3 mundial de Netflix. "Su directora hablaba de los colores, de la luz, de cómo buscaban unas características muy especiales, porque el pueblo se convierte en un personaje más de la historia. Estaban muy sorprendidos de contar con un plató relativamente cercano que les facilitaba el trabajo", detalla.

Otros proyectos nacionales, como Los relatos de Miguel del Arco, grabada en La Vera o el rodaje en curso en Fregenal de la Sierra de Tigre, la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, vuelven a situar a Extremadura como escenario para relatos contemporáneos.

Impacto en la economía local

Desde la Extremadura Film Commission destacan que uno de los factores más valorados por las productoras es el acompañamiento logístico. "Desde 2023 ayudamos con permisos, autorizaciones, asesoramiento, contacto con profesionales locales, localizaciones, catálogo de interiores o equipo técnico", relata Sánchez Risco.

A ello se suma la cercanía con Madrid y la existencia de incentivos fiscales, que refuerzan la competitividad del territorio frente a otros destinos.

Ese flujo de producciones tiene también un impacto directo en la economía local. Sánchez Risco señala que los rodajes incorporan a profesionales extremeños a los equipos técnicos y generan actividad en oficios vinculados al sector, como peluquería o sastrería

Aunque reconoce que quedan retos por delante, la directora defiende que el trabajo realizado en los últimos años ha situado a la región en una posición cada vez más reconocible, sumado al potencial turístico que adquieren esas localizaciones.

No es todavía un gran polo industrial, pero sí un territorio que ha aprendido a contar sus propias historias y a atraer las de otros, con paisajes que hoy protagonizan pantallas de todo el mundo.