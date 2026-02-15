La VPO se encarece casi un 3% en Extremadura y por primera vez supera los 200.000 euros

El incremento de los costes en el sector de la construcción encarecerá casi un 3% el precio de la vivienda de protección oficial (VPO) en Extremadura, que para el año 2026 queda fijado en una horquilla de entre 39.469 euros para inmuebles de 30 metros cuadrados de régimen general y 202.436 euros en el caso de las viviendas medias de hasta 120 metros en las principales ciudades.

La Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución con la actualización de las cuantías de compraventa para el año 2026, que se fija en un 2,9% en base a la variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la primera vez que el precio de la VPO sobrepasa el umbral de los 200.000 euros en Extremadura, tras haber sufrido un incremento medio del 46% en los últimos cinco años.

Impulsar la construcción

La VPO es un tipo de vivienda construida por empresas pero promovida por la Administración para favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas puedan acceder a una casa. Su precio de venta está regulado por la Junta y desde el año 2013 se actualiza tomando como referencia las variaciones del IPC. En Extremadura hay varias tipologías de VPO con superficies entre los 30 y los 120 metros cuadrados y por lo general, gozan de buena acogida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 21% del total de viviendas adquiridas en la región son protegidas.

La Junta de Extremadura defiende que estos incrementos de precio son "necesarios y responsables", en tanto que en los últimos años los costes para el sector de la construcción han experimentado una subida del 40%. Así, un módulo más bajo no garantizará un precio más bajo, sino que no se construyan viviendas, como ya ocurrió hace años en Extremadura, hasta que en 2022 se aplicó la primera actualización de precios tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La ola inflacionista

Entonces, para corregir las distorsiones entre el precio de la VPO y la realidad del mercado, los módulos tuvieron que elevarse hasta un 17%, lo que supuso incrementos de entre 10.000 y 18.000 euros por vivienda. El sector de la construcción aplaudió la medida, que defendió entonces como única solución para que se pudiera seguir construyendo.

En plena ola inflacionsita, en 2023 una nueva actualización incrementó los módulos otro 24%, nuevamente justificado por el precio del suelo, las mayores calidades que ahora exige el Código Técnico de Edificación o el alza del coste de los materiales de construcción y la mano de obra. En 2024 y 2025 las subidas han sido del 5,9%, por lo que el precio de la VPO acumula un alza del 46% desde 2022.

Nuevos precios

Como en ejercicios anteriores, los nuevos módulos se aplicarán con precios diferenciados en función de las dos zonas establecidas en Extremadura: la zona A, que engloba las principales ciudades (Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena), y la zona B, correspondiente al resto de municipios.

En el caso de las viviendas medias, un piso de 60 metros cuadrados tendrá un precio máximo de 121.462 euros más IVA en la zona A y de 111.766 euros en la zona B. Para las viviendas de 90 metros cuadrados, el importe se eleva hasta los 167.157 euros en las ciudades y los 166.214 euros en el resto de la región. En el tramo de mayor superficie, las viviendas de hasta 120 metros cuadrados alcanzan un precio máximo histórico de 202.436 euros en la zona A y de 196.238 euros en la zona B, siempre sin incluir el IVA.

Las viviendas protegidas de régimen especial y general también experimentan un encarecimiento. Para inmuebles de hasta 90 metros cuadrados, el precio máximo en régimen especial se sitúa en 132.309 euros en la zona A y en 118.409 euros en la zona B, mientras que en el régimen general asciende a 147.012 euros en las principales ciudades y a 131.564 euros en el resto de municipios.