Agricultores y ganaderos extremeños ya pueden notificar a la Junta los daños del temporal

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha habilitado un trámite para que los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas puedan comunicar los posibles daños derivados de los episodios de lluvias persistentes y vientos de alta intensidad acontecidos a lo largo del año 2026.

El objetivo ha sido recopilar información directa desde el territorio que permita conocer con mayor precisión el alcance de los daños sufridos por el sector agrario extremeño como consecuencia del temporal, tanto en producciones como en infraestructuras y medios de producción, y disponer así de una visión ordenada y homogénea de la situación en las distintas zonas afectadas.

Cómo y dónde presentar la comunicación

La comunicación se dirigirá a la Dirección General de Agricultura y Ganadería y podrá presentarse en cualquiera de las formas previstas para registrar escritos ante las Administraciones Públicas (Arts. 14 y 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), entre ellas los registros de las Oficinas Comarcales Agrarias y los de los ayuntamientos.

Los afectados cuentan en esta misma noticia con el documento de comunicación de daños, que las personas titulares de explotaciones podrán descargar, cumplimentar y presentar en los términos indicados, con el fin de facilitar la recopilación de datos sobre los daños sufridos por sus explotaciones agrícolas y ganaderas.

La colaboración del sector, clave

La colaboración del sector agrario en este proceso ha sido considerada fundamental, ya que contar con información precisa, localizada y contrastable resulta esencial para el análisis técnico de la situación y para adoptar medidas ajustadas a la realidad del campo extremeño.